Friedrich Löffler hat gleich mehrere Produkte erfunden, die Fahrradfahrern das Leben erleichtern sollen. Das Zubehör, unter anderem ein mobiler Ständer und eine Wegrollsperre, vertreibt der Markdorfer über das Internet - und findet dort viele Käufer. Seine Ideen kamen auch auf der Erfindermesse in Nürnberg gut an.

„Ich bin schon immer ein leidenschaftlicher Hobbyradfahrer gewesen“, sagt Friedrich Löffler. Der 68-Jährige ist in Pension, hat früher als Techniklehrer am Bildungszentrum Markdorf gearbeitet. Die handwerklichen Fähigkeiten, selbst Produkte herzustellen, habe er also, so Löffler.

Auf seine erste Idee, einen mobilen Ständer für Fahrräder, kam er im Sommer 2020. Viele Fahrer von sportlichen Rädern und E-Bikes seien Puristen und würden deshalb möglichst wenig Schnickschnack an ihrem Gefährt haben wollen - also auch keinen fest installierten Ständer.

Übers Internet erreicht er viele Kunden

Und hier kommt die Erfindung von Friedrich Löffler ins Spiel: Der bogenförmige mobile Ständer lässt sich einfach am Pedal anbringen und bringt das Rad so zum Stehen. Am Anfang habe das Zubehörteil noch ganz anders ausgesehen, berichtet Löffler. „Ich habe viel herumexperimentiert.“

Nach den ersten Prototypen stellte der Markdorfer das Produkt auf die Internetplattform Ebay - und schnell habe sich gezeigt, dass es für diese Art Fahrradständer durchaus eine Zielgruppe gibt. „Ich habe die ersten paar verkauft und dann hat sich das immer weiter gesteigert“, sagt er.

Inzwischen verkauft er sein Fahrrad-Zubehör nicht nur über Ebay, sondern auch auf der Plattform Etsy und über einen eigenen Online-Shop.

Der bogenförmige mobile Ständer lässt sich einfach am Pedal anbringen und bringt das Rad so zum Stehen. (Foto: Florian Peking )

Mit der Zeit habe es so viele Bestellungen gegeben, dass er nicht mehr alle Ständer komplett allein bei sich Zuhause herstellen konnte. Inzwischen fertigt eine Dreherei Einzelteile für ihn, die er dann zusammenbaut. „Das sind 16 Arbeitsschritte von Hand“, sagt Friedrich Löffler.

Es gibt zwei Versionen der Ständer, einer für schwere Räder wie E-Bikes und einer für leichtere wie Rennräder oder Gravelbikes. Beide Varianten sind laut Löffler sehr leicht, aber durch eine Kombination aus Edelstahl und Aluminium trotzdem robust und langlebig.

Mit der Zeit kommen weitere Erfindungen hinzu

Dieses erste und bislang erfolgreichste Produkt ist aber nicht das einzige in Friedrich Löfflers Portfolio. Er hat außerdem eine Feststellbremse fürs Fahrrad erfunden, die als eine Art Wegfahrsperre genutzt werden kann.

Das kleine runde Teil wird am Bremshebel des Fahrrads angebracht und sichert das abgestellte Gefährt dann durch ein gebremstes Vorder- oder Hinterrad. „Die Abstellmöglichkeiten erweitern sich dadurch enorm“, sagt Löffler.

Friedrich Löfflers Wegrollsperre wird am Bremshebel des Fahrrads angebracht. (Foto: Florian Peking )

Der neueste Streich des Markdorfers ist ein Wartungs- und Pflegeständer mit Hebevorrichtung für das Hinterrad. Damit können laut Friedrich Löffler vor allem schwere E-Bikes gepflegt werden, ohne diese mühsam anheben zu müssen.

Seine Schöpfungen hat Friedrich Löffler im Herbst auch auf der IENA in Nürnberg, der größten Erfindermesse in Europa, ausgestellt. Mit Erfolg: Er wurde dort mit einer Gold- und einer Silbermedaille für seine Erfindungen ausgezeichnet. „Das war sehr spannend. Ich habe auf der Messe viele neue Dinge gesehen - und tolles Feedback bekommen und wichtige Kontakte geknüpft“, berichtet er.

Friedrich Löffler plant auch schon seinen nächsten Messebesuch: In diesem Jahr will er seine Produkte auf der Eurobike in Frankfurt am Main zeigen.