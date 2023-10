Markdorf plastikfrei machen

Mit Jürgen Resch hat sich der Ortsverband des BUND Markdorf zu seinem 40. Jubiläum einen ganz besonderen Referenten eingeladen. Am Freitag berichtete der Bundes-Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH) von den derzeitigen Aktivitäten der Organisation. Unter der Überschrift „Druck machen! Wie Politik und Wirtschaft wissentlich Umwelt und Klima schädigen und was wir wirksam dagegen tun können“ kritisierte Resch Politik und Wirtschaft.

Jürgen Resch ist in der Region kein Unbekannter, hat er die BUND Gruppe Markdorf bereits bei der Gründung unterstützt und war mitbeteiligt, als es darum ging, die Trockenlegung des Hepbach-Leimbacher Rieds zu verhindern. Er sei kein Prozess-Hansel stellte der Referent fest, obwohl die DUH aufgrund der verschiedenen Klagen ständig in den Medien präsent ist, dabei geht es um Klima- und Umweltschutz. „Der Klimawandel gerät außer Kontrolle“, stellte Resch gleich zu Beginn fest. Anhand von einigen Statistiken verdeutlichte er den Anstieg der Klimagase, der Meeres- und der Jahrestemperatur. Der Ausbau von Windrädern gehe zurück, gleichzeitig wird die fossile Infrastruktur massiv ausgebaut.

Die Produktion von immer mehr Plastik sei ein Verursacher des hohen C02 Ausstoßes, hier gelte es deutlich zu reduzieren, dabei seien unter anderem die Fast-Food-Anbieter und die Discounter gefordert die Plastikflut zu verringern. Anhand des Beispiels Tübingen, regte Resch an, auch Markdorf plastikfrei zu machen, zumindest bei den Verpackungen. Im Bereich Verkehr könne rasch eine Reduzierung von C02 erreicht werden, ein Tempolimit auf Autobahnen von 100 km/h, außerorts 80 und in den Städten 30 km/h, mache dies möglich. Resch kritisierte die Autoindustrie, die bestehende Gesetze nicht einhalte und Grenzwerte beim Abgas überschreite. In diesem Bereich habe die DUH erfolgreich gegen Autounternehmen geklagt. Derzeit gebe es eine Initiative zur Verschärfung der Vorgaben zur Luftreinhaltung. Notwendig sei aber eine drastische Reduzierung, die nur mit einer deutlichen Verringerung des PKW-Verkehrs zu erreichen sei. Gleichzeitig müsse der öffentliche Nahverkehr verstärkt ausgebaut werden, ebenso die Rad- und Fußwege. Die Bahn dürfe nicht nur die Hauptstrecken ausbauen, sondern auch die Anschlussstrecken, wie die Bodensee-Gürtelbahn. Der geplante Bau der B31neu und die Südumfahrung Markdorf bedeuteten eine Zerschneidung der Landschaft. Bei der Bundesregierung vermisst Resch eine kritische Hinterfragung der Entscheidungen aus Umweltsicht, es fehle eine ökologische Opposition.

Es gelte nicht zu beklagen, sondern zu verklagen, die Gesellschaft müsse Druck machen, damit mehr für den Umweltschutz getan werde. Die DUH wolle der Zivilgesellschaft Mut machen, gemeinsam könne etwas verändert werden. Ein Beispiel dafür sei die BUND-Gruppe in Markdorf. Er wolle Mut machen, sich für Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen, nannte Resch ein Anliegen für seine Arbeit.