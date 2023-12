Markdorf hat fast keinen Platz mehr für Geflüchtete

- Derzeit leben 343 geflüchtete Menschen in Markdorf, die von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Akteuren der Integrationsarbeit betreut und in ihrem Integrationsprozess unterstützt werden. Davon leben 162 Asylbewerber in der kommunalen Anschlussunterbringung, also in privaten und städtischen Wohnungen. Die 105 ukrainischen Kriegsflüchtlinge leben fast alle in privaten Wohnungen. Hinzu kommen noch 76 Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises in Markdorf untergebracht sind. Diese Zahlen gab die Integrationsbeauftragte der Stadt Magdalena Stanislawska-Belbaedoul in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag bekannt.

In diesem Jahr wurden der Stadt 12 Asylbewerber zugewiesen, die von der Stadt untergebracht worden sind. Damit sei die Stadt technisch an ihre Grenzen gekommen, alle Wohnungen sei belegt, es gebe noch wenige Zimmer in einer Wohngemeinschaft, erklärte die Integrationsbeauftragte. Vor wenigen Wochen habe das Landratsamt für das Jahr 2024 deutlich höhere Zuweisungen angekündigt, da der Verteilschlüssel vom Land verändert werde, ergänzte Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer.

Gemeinsam mit einer Sozialarbeiterin und drei Teilzeit-Integrationsmanagern koordiniert und organisiert Magdalena Stanislawska-Belbaedoul die Betreuung der Asylbewerber. Dabei geht es um Kontakte zu Behörden, sozialen Organisationen, Schulen, Kindergärten und Ehrenamtlichen. Ferner wird Informationsmaterial erstellt. Der Gemeinderat nahm den Bericht zur Kenntnis und bekräftigte, dass bei der Unterbringung, Versorgung und Integration die Belastungsgrenze für die Stadt erreicht ist. Ferner wurde die Verwaltung beauftragt, im Austausch mit dem Landkreis, den Wahlkreisabgeordneten und den Medien auf die angespannte Situation hinzuweisen.