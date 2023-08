Ein Mann kündigt einen Diebstahl per Mail an, uriniert später in die Zelle, putzt aber freiwillig alles wieder auf: Mit diesem Fall hatten es die Beamten des Polizeipostens Markdorf am Donnerstagvormittag zu tun. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 32–jähriger Mann in einem Lebensmitteldiscounter gestohlen und seine Tat zuvor per E–Mail bei der Polizei angekündigt. Grund für den Diebstahl war seinen Angaben zufolge ein akuter finanzieller Engpass und der drohende Verlust seiner Wohnung, heißt es im Polizeibericht.

Nachdem die Polizisten den Mann antrafen reagierte er jedoch nicht kooperativ. Er musste die Polizisten auf den Polizeiposten begleiten und verhielt sich dort aufbrausend und aggressiv. Als er kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurde, war er offenbar so frustriert, dass er aus Trotz ungehemmt in die Zelle urinierte, schreibt die Polizei. Nachdem der Mann sich wieder beruhigt hatte, erklärte er sich freiwillig zum Putzen bereit. Weil er immer wieder über Hunger klagte, organisierten die Beamten dem 32–Jährigen bei der „Tafel“ ein paar Lebensmittel, um weitere Diebstähle an dem Tag zu verhindern. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.