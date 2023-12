Kritik an gesprengtem Kostenrahmen beim neuen Rathaus

- Bei der Eröffnung des grundsanierten Rathauses am Sonntag hat es Bürgermeister Georg Riedmann bereits angekündigt, der kalkulierte Kostenrahmen kann nicht eingehalten werden. Viel Lob gab es von den Bürgern beim Tag der offenen Tür für das neue, moderne Rathaus. Doch in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag standen die Kosten im Mittelpunkt. Dabei kritisierten die Mitglieder des Gremiums die Kostensteigerung, noch deutlicher wurde die späte Information von Architekt und Verwaltung darüber angeprangert.

Im März 2022 wurde dem Gemeinderat eine Kostenkalkulation von rund 7,2 Millionen Euro vorgelegt. Ein Jahr später waren es dann 7,5 Mill. Euro. Vor wenigen Wochen kam nun eine überarbeitete Kostenberechnung vom GMS Architekten, die schloss mit rund 8,7 Millionen Euro. Bei Umbau im Bestand gebe es immer wieder kritische Punkte und Risiken, verteidigte sich Architekt Dietmar Kathan. Die Steigerung habe mehrere Gründe, zum einen gab es einige Überraschungen in der Bausubstanz, die Änderungen erforderlich machten, auch wurden Vorgaben beim Brandschutz verstärkt, zudem steigende Materialpreise aufgrund der Ukraine-Krise.

Seit dem Frühjahr habe es keine Kostenübersicht mehr vom Architekten gegeben, berichtete Bauamtsleiterin Monika Gehweiler. Es habe keine Information zu den jeweils gestiegenen Kosten gegeben. Damit das Bauamt zukünftig nicht mehr solche Überraschungen erlebe, sei vor einigen Wochen ein Programm zum Kosten-Controlling angeschafft worden, das inzwischen auch beim Umbau der Jakob-Gretser-Grundschule angewandt werde.

Es habe ein Kommunikations-Desaster gegenüber dem Gemeinderat gegeben, gestand Bürgermeister Georg Riedmann, dass er und die Verwaltung zu vertreten habe. Der Gemeinderat habe ein Recht auf zeitnahe Information. „Dafür übernehme ich die Verantwortung, gemeinsam mit dem Stadtbauamt.“ Die Kostenmehrungen haben mehrere Gründe, sei es durch Preisgleitklauseln, Massenmehrung oder die Ukraine-Krise. Allerdings habe es eine verheerende Panne gegeben, bei der Berechnung der Planungskosten seien die gestiegenen Baukosten nicht berücksichtigt worden. Allerdings vermute er, das auch bei Information über gestiegene Baukosten, kaum Veränderungen gegeben hätte.

Die Sprecher der Fraktionen und einige Gemeinderäte sparten nicht mit Kritik, am Architekten und der Verwaltung, alle waren sich einig, zukünftig darf es solche Fehler nicht mehr geben.