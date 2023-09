Kinderkleiderkiste mit Kuchenbüfett in Markdorf

Die 7. Kinderkleiderkiste des Rotary Clubs Markdorf findet am Sonntag, 24. September, von 14 bis 16 Uhr, in der Stadthalle Markdorf statt. Gerade in Zeiten rasender Inflation und sich brisant zuspitzender Klimadebatte freut sich der Rotary Club Markdorf laut Pressemitteilung mit dieser nachhaltigen, Ressourcen einsparenden Alternative zum Neukauf gleichzeitig weitere soziale regionale Projekte fördern zu können.

Wie bei jeder Kinderkleiderkiste wird es auch wieder Kaffee und selbstgebackene Kuchen und Torten geben, die auch dieses Mal wieder mit nach Hause genommen werden können.

Den Erlös aus Kuchenverkauf und Standgebühr spendet der RC Markdorf traditionell an soziale Projekte in Markdorf, wie der Erlös der Frühjahres–Kinderkleiderkiste die „Impulsmahlzeit“ (preiswertes Essen für bedürftige Menschen in Markdorf) und das Mehr–Generationen–Haus Markdorf unterstützte.