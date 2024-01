Das geschäftige Treiben auf dem Parkplatz und im Baumarkt erinnert an einen Bienenstock: Seit fast zwei Wochen läuft der Ausverkauf des Baumarkt Schneider. Josef Schneider und sein Team haben bis Ende März Zeit, die rund 40.000 Artikel aus den Lagern und Regalen des Baumarkts an den Mann zu bringen. Damit endet die fast 140-jährige Familiengeschichte.

Gebäude und Grundstück hat Josef Schneider an den Markdorfer Unternehmer Albert Weber verkauft. Dessen Immobilienfirma, die Albert Weber OHG, besitzt nahezu alle großen Grundstücke in der Nachbarschaft und verwaltet die Immobilien der operativen Weber-Unternehmen. „Aktuell haben wir keinen direkten Eigenbedarf, doch als Familienunternehmen schauen wir über den Tellerrand hinaus“, erklärt Albert Weber.

Mieter aus ähnlicher Branche gesucht

Seine Firma habe allerdings kein Interesse daran, den Baumarkt weiterzuführen, erklärt Weber. Deshalb sei man aktuell auf der Suche nach einem Mieter. „Das sind gute Hallen - ein Abriss ist nicht geplant“, sagt Weber. Die Verträge seien noch vor Weihnachten unterzeichnet worden. Und auch wenn die beiden Unternehmer bereits seit geraumer Zeit in Kontakt sind, fällt Josef Schneider das besiegelte Ende seiner Firma schwer.

Der Ausverkauf bei Baumarkt Schneider in Markdorf hat begonnen. Damit endet die 140-jährige Familiengeschichte. (Foto: Sandra Philipp )

„Irgendwann geht es einfach nicht mehr“, sagt Schneider, der seit Jahrzehnten an der Spitze des Familienunternehmens steht. „Keine Urlaube, kaum freie Zeit und immer eine sechs Tage Woche.“ Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau vor fast zwei Jahren drücke die Last der Verantwortung immer schwerer auf seine Schultern.

Mindestens 50 Berufe ausgeübt

Mit 68 Jahren ist Schneider im Rentenalter und hat genug davon, den EDV-Fachmann, den Sicherheitsbeauftragten, den Ansprechpartner für Daten- und Brandschutz, den Einkäufer, den Entwickler und viele Posten mehr in seiner Person zu vereinen. „Ich habe mindestens 50 Berufe“, spitzt er zu und verweist auf die schier endlose Bürokratie. Ein Umstand, den auch seine beiden Kinder davon abgehalten habe, in das Familienunternehmen einzusteigen.

Zunächst versuchte der Unternehmer einen Nachfolger in der Branche zu finden. Die Verhandlungen seien allerdings gescheitert: „Bei der aktuellen politischen und der Situation auf dem Arbeitsmarkt ein auswegloses Unterfangen“, zeigt sich Schneider ernüchtert. Also verkaufte er das 12.000 Quadratmeter umfassende Areal.

Anbauten ohne Genehmigung erstellt

Das Hochregallager ist ohne Baugenehmigung zu nah an der Brunnisach gebaut. Das muss der neue Grundstückseigentümer beseitigen. (Foto: Sandra Philipp )

Weber will dies nach der Übernahme in guter Nachbarschaft führen - auch mit der Stadt Markdorf und den übergeordneten Behörden. Dazu muss er allerdings noch einige Missstände auf dem Firmengelände beseitigen. Dazu zählen das ohne Genehmigung errichtete Hochregallager im rückwärtigen Bereich des Gartencenters und das Baustofflager, das direkt an die Brunnisach grenzt.

„Das ist schon seit vielen Jahren ein Thema und war es auch schon vor meiner Zeit“, erklärt Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann. Die zu nahe Bebauung an den Gewässerrandstreifen kollidiere mit Landesgesetzen, erklärt er auf Nachfrage. Als aber klar war, dass Schneider seinen Baumarkt in naher Zukunft schließen werde, sei der Zustand bis dahin geduldet worden.

Der Ausverkauf bei Baumarkt Schneider in Markdorf hat begonnen. Damit endet die 140-jährige Familiengeschichte. (Foto: Sandra Philipp )

Mitarbeiter suchen neuen Job

Die Stadt werde gemeinsam mit der Unternehmerfamilie Weber nun diese Probleme lösen, so Riedmann. Und Albert Weber verspricht: „Was von der Stadt reklamiert wird, bringen wir in Ordnung.“ Die Suche nach einem Nachmieter gehe man offen an. Ein ähnliches Gewerbe wäre durchaus wünschenswert, denn „der Baumarkt wird in der Region fehlen“ prophezeit Weber.

Wie es für die 30 Mitarbeiter des Hagebaumarkts Schneider weiter geht, ist ungewiss. „Seit die Nachricht raus ist, dass wir schließen, habe ich viele Anrufe von Kollegen bekommen, die gute Leute suchen. Die werden sicherlich gut unterkommen“, ist Schneider überzeugt. Und auch Käufer Weber hat Wort gehalten und mit den gekündigten Baumarkt Mitarbeitern über eine eventuelle Beschäftigung in den Weber-Firmen gesprochen.