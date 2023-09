Junge Talente bauen ein Insektenhotel

Eine Reise in die Welt der Berufsmöglichkeiten erwartete 13 Schülerinnen und Schüler im Rahmen des diesjährigen Ferienprogramms der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Die Firma Konrad Knoblauch bot laut Pressemitteilung den jungen Talenten die Gelegenheit, ein Insektenhotel–Projekt zu verwirklichen und dabei in die vielfältigen Facetten der Ausbildungsberufe einzutauchen. Unter dem Motto „Wissen was geht!“ ergriffen die Jugendlichen nicht nur die Chance, handwerkliche Fähigkeiten zu entdecken, sondern stärkten auch ihren Teamgeist und erkannten den Wert von Handwerksberufen in Zeiten des Fachkräftemangels.

Annette Wildner, aus dem Personalbereich der Konrad Knoblauch GmbH erklärtel aut Mitteilung: „Heute wurde klar, dass Teamarbeit wahre Wunder bewirken kann — sei es bei der Gestaltung einer Insektenhotels oder sogar eines kompletten Raumkonzepts.“ Dies verdeutlicht die gemeinsame Anstrengung und den Zusammenhalt, der im Verlauf des Projekts spürbar wurde.

Die Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe wurden den Jugendlichen im Rahmen eines praxisnahen Projekts ermöglicht, bei dem sie das Insektenhotel entwarfen und bauten. Diese Herausforderung eröffnete ihnen die Chance, in die Fußstapfen von Technischen Produktdesignern, Bauzeichnern, Schreinern und Kaufleuten für Büromanagement zu treten. Diese Erfahrung verdeutlichte die Vielfalt und Faszination der Handwerksberufe, die weiterhin eine wichtige Rolle in unserer Wirtschaft spielen.