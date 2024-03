Informationen zu Windrädern und PV-Anlagen

(bw) - Die Energiewende soll beschleunigt werden, deshalb hat die Landesregierung Baden-Württemberg beschlossen, dass die acht Regionen im Land jeweils 1,8 Prozent der Fläche zur Gewinnung von Windenergie festlegen, als Freiflächen für Photovoltaik sollen es 0,2 Prozent sein. Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat dazu einen Entwurf erstellt, für den derzeit die Anhörung der Öffentlichkeit und den Trägern von öffentlichen Belangen läuft. Die stellvertretende Verbandsdirektorin Nadine Kießling erläuterte am Dienstag im Gemeinderat den Stand des Verfahrens und stellte im geplanten Flächen im Bereich Markdorf vor.

Zur Information der Bürger wird es am Dienstag, 9. April, eine öffentliche Veranstaltung in der Stadthalle geben, kündigte Bürgermeister Georg Riedmann an. Er stellte klar, dass die Stadt nicht Planungsträger sei, deshalb nur eine Stellungnahme zu dem Entwurf abgeben könne und keine aktiven Einwendungen. Bei der Erstellung des Planentwurfs und der Festlegung der Flächen seien über hundert Kriterien berücksichtigt worden, erläuterte Kießling. Der Verband habe Vorrangflächen ausgewählt, lege aber keine Standorte fest. Bei der Flächensuche sei das Gebiet am Gehrenberg bedingt als Vorranggebiet bewertet worden. Dies sei auch eine Folge davon, dass es im Bodenseekreis kaum Wind gebe. Das Gebiet befinde sich nördlich von Hepbach und östlich der Kreisstraße 7750. Es umfasse 146 Hektar, die Gemeinden Markdorf, Oberteuringen und Deggenhausertal seien betroffen. Der Abstand zur Wohnbebauung betrage etwa 600 Meter. Zu eventuellen Bodenrutschungen gebe es noch keine Stellungnahme, da Gutachten zur Baugrund-Untersuchung noch nicht vorliegen. Drei oder vier Windräder wären möglich, so Kießling.

In der anschließenden Fragerunde standen die Themen zu wenig Wind und die unsichere Bodenbeschaffenheit im Vordergrund. Nur wenig Fragen gab es zu den geplanten Freiflächen für Photovoltaik-Anlagen. Dazu gibt drei Vorrangflächen, im Bereich zwischen Markdorf/Bermatingen, Ittendorf und im Süden der Stadt. Nach derzeitiger Terminplanung werde der Gemeinderat nach der Info-Veranstaltung am 9. April seine Stellungnahme zum Planentwurf am 24. April abgeben, kündigte der Bürgermeister an.