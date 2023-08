„Hier lebt Kunst“ steht auf dem im Werden begriffenen Katalog der Anfang 2020 eröffneten Galerie JK in der Robert–Bosch–Straße 2 in Markdorf. Auf 342 Seiten werden Künstler mit Vita und Werken vorgestellt, die die Galerie betreut.

„Kommen Sie rein und lassen Sie sich inspirieren“, sagt Galerist Jürgen Kiefer. Vom hellen, luftigen Galerieraum mit roten Sesseln führt er die Besucher in einen Nebenraum. Der Durchgang ist vollgestellt mit Bildern, der Nebenraum ebenso — kein Wunder, dass die Galerie auf der Suche ist nach größeren Räumen. Kiefer hat zwei seiner Künstler zum Gespräch eingeladen: Annette Kattau aus Langenargen und Thomas Gauthier, der soeben von seiner Ausstellung auf der Art Fair 2023 in Venedig zurückgekehrt ist. Man sieht zeitgenössische Kunst mit verschiedenen Stilen, Techniken und Themen, abstrakt und figurativ, naiv oder expressionistisch. Thomas Gauthier bezeichnet seine Bilder als einen Mix aus Träumen und Wirklichkeit, Annette Kattau sieht ihre abstrakten, energetischen Bilder als „Zugänge zum Universellen Geist“.

„Ich bin mehr ein Sammler“, sagt Kiefer und blickt sich um, aber „unsere Kunst muss in die Welt hinaus.“ Daher hat der 1942 geborene ehemalige Geschäftsführer und Gesellschafter in seinem Ingenieursbüro für Entwicklung und Konstruktion in Kressbronn und Friedrichshafen im Ruhestand Künstler um sich gesammelt und sorgt dafür, dass sie Ausstellungsmöglichkeiten bekommen. Das sind einerseits Künstler wie Gauthier oder Kattau, die schon international ausstellen — wie Gauthier in Venedig oder Annette Kattau in der Schweiz, Italien und demnächst in New York — und Künstler vor Ort, die er unterstützen möchte, ob Mary Veit, Brigitte Messmer oder Christel Liebmann.

Um Kunst etwas publiker zu machen, bietet er einen Besuch in seiner Galerie an, nicht nur zum Kaufen, sondern auch in der Art einer Artothek, um sie auszusuchen und für ein Quartal auszuleihen. Gedacht ist an Privathaushalte, aber vor allem an die Gastronomie, an Restaurants oder Cafés, die mit wechselnden Kunstwerken ihre Räume verschönern möchten — eine Gratwanderung zwischen Kunstvermittlung und Dekoration.

Die Galerie JK, ihre Künstler und ihre Bilder sind auf der Homepage www.galerie–jk.de zu finden.