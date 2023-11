Geduld ist angesagt

Die Realisierung des Ausbaus und der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn wird wohl erst in 15 bis 20 Jahren Wirklichkeit. Erste Informationen zum geplanten zweigleisigen Ausbau der Bahn von Bermatingen über Markdorf nach Friedrichshafen gab es am Dienstag für den Gemeinderat Markdorf.

Ziel des Projektes sei es, mit dem geplanten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Radolfzell und Friedrichshafen ein erweitertes und zukunftsorientiertes Mobilitätsangebot für die Bahnkunden zu erreichen, erklärte Ronald Heil von der DB Netz AG. Ferner sollen die Stationen modernisiert und barrierefrei ausgebaut werden und neue Haltestellen eingerichtet werden. Die gesamte Strecke von rund 70 Kilometern soll elektrifiziert werden. Der zweigleisige Ausbau soll in Abschnitten erfolgen, Stationen umgebaut oder neugebaut werden. Neue Stationen sind in Mühlhofen-Ort und in Markdorf Gewerbegebiet/Lipbach geplant. Zur Stromversorgung ist der Bau eines Umrichterwerks zwischen Salem und Bermatingen notwendig.

In Markdorf ist geplant die Haltestelle in Richtung Osten zu verschieben, der schmale Mittelbahnsteig soll durch einen Außenbahnsteig ersetzt werden, der schienengleiche Übergang zwischen den Bahnsteigen wird durch eine Personenunterführung mit Rampen ersetzt. Beide Bahnsteige sollen auf 55 Zentimeter Höhe ausgebaut werden. Das Stellwerk im Bahnhof werde in Zukunft nicht mehr benötigt, erklärte Heil auf die entsprechende Frage, zukünftig werde alles digital geregelt.

Die Brücke zwischen den Markdorfer Weilern Wangen und Riedern, muss für die Zweigleisigkeit ausgebaut werden, gleiches gilt für die Brücke am Bildungszentrum. Bei der Planung der Station Markdorf Gewerbegebiet/Lipbach sei die geplante Trasse der Südumfahrung bereits berücksichtigt worden, berichtete Heil. Ebenso müsse der Bahnübergang an der Gutenbergstraße dem zweigleisigen Ausbau entsprechend angepasst werden. Mit den vom Ausbau betroffenen Grundstückseigentümern werde die Bahn Kontakt aufnehmen, sobald die Trassenplanung vorliegt. Wie beim Straßenbau werde es ein Planfeststellungsverfahren geben, erklärte Heil. „Wir fangen nicht morgen mit dem Bau an und sind nicht das letzte Mal hier im Gemeinderat“, beruhigte er. Wenn im nächsten Jahrzehnt vom Bau gesprochen wird, wäre es gut, so seine Einschätzung zum Zeitplan.