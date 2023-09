Straße war gesperrt

Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Markdorf / Lesedauer: 1 min

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 33 in Markdorf sind insgesamt fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer (Foto: David Pichler )

Auf der B33 in Markdorf gerät am Sonntagabend ein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dessen Fahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Veröffentlicht: 25.09.2023, 11:37 Von: Jens Lindenmüller