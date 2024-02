Frauen für die Politik begeistern

„Mehr Frauen in die Politik“, unter dieser Überschrift planen die Verantwortlichen im Mehrgenerationenhaus (MGH) zwei Veranstaltungen im Februar. Am Mittwoch, 21. Februar, gibt es im MGH den Film „Die Unbeugsamen“ und am Mittwoch, 28. Februar, soll im Wohnzimmer über den Film diskutiert und Frauen ermuntert werden sich politisch zu informieren und auch aktiv in politischen Gremien mitzumachen, dazu werden Gemeinderätinnen zur Beantwortung von Fragen bereitstehen. Besonders geht es dabei, über die anstehenden Kommunalwahlen zu informieren. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr, zeitgleich wird eine Kinderbetreuung angeboten.

Das alles ist eine überparteiliche Initiative vom MGH und von Frauen aus den Fraktionen im Markdorfer Gemeinderat. Der Film erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik bis in diese Zeit, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen als echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten. Im Gemeinderat besteht die meiste Wirkkraft etwas zu verändern, ist sich Renate Hold, Leiterin des MGHs, sicher. Ziel sei es die Frauen zu informieren, dass sie bewusster wählen gehen und sich vielleicht auch wählbar machen. Es gelte den Frauen Mut zu machen, das sie mitgestalten und mitwirken können. Wichtig sei es, dazu die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, so bei der Kinderbetreuung.

Es gibt viel zu wenig Frauen in Entscheider-Positionen, kritisiert Susanne Deiters Wälischmiller von der Umweltgruppe. Der Markdorfer Gemeinderat sei eine Ausnahme, es gebe einen guten Umgangston und erfreulich viele Frauen im Gremium, die gut zusammenarbeiten. Für Irene Holstein von den Freien Wählern ist die Kommunalpolitik ein wichtiger Lernfaktor für die Demokratie. Allerdings sei es für junge Frauen schwierig Kinder, Familie, Beruf und Ehrenamt zu bewältigen, dazu sei Rückhalt in der Familie notwendig. Hilfreich sei es vielleicht auch, eine digitale Teilnahme an den Sitzungen zu ermöglichen.

Bei vielen Frauen gebe es Angst und Bedenken sich in die verschiedenen Themen des Gemeinderates einzuarbeiten. Dies sei aber gar nicht nötig, da in der Fraktion die Themen auf mehrere Schultern verteilt werden, berichtet Martina Koners-Kannegiesser von der CDU. Zudem werden Themen in der Fraktion den Neumitgliedern ausführlich erläutert. Dabei könnten auch Mentorinnen hilfreich sein, hierzu biete der Landkreis ein entsprechendes Programm an, berichtet Susanne Deiters Wälischmiller, auch gebe es ab April vier Online-Veranstaltungen zu Kommunalwahl.