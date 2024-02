Firma Wagner überreicht Rekordspende an Hospize

Mit einer Rekordspende überraschen die Mitarbeiter der Firma J. Wagner und die Unternehmensleitung vier Hospiz-Vereine in der Region. Am Mittwoch gab es vier große Schecks über jeweils 18.000 Euro für die Urmel-Kinder-Krebshilfe, Friedrichshafen, die Hospizgruppe Salem, das Hospiz Konstanz und das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Alle vier Vereine finanzieren sich allein über Spenden. Bereits im dritten Jahr werden damit in der Region soziale Einrichtungen unterstützt.

Den Mitarbeitern sei es wichtig, dass ihre Spende in der Region soziale Einrichtungen unterstützt, die finanzielle Hilfe benötigen, erklärte Dennis Brandmaier aus der Personal-Abteilung bei der Scheckübergabe. In diesem Jahr sei die Wahl auf die vier Hospiz-Vereine gefallen, die von keiner großen Institution getragen, sondern sich allein aus Spenden finanzieren.

Sterben sei in unserer Gesellschaft ein Tabuthema, deshalb sei es besonders wichtig, dass es Menschen gebe, die Kranke und Sterbende auf ihrem schweren Weg begleiten, ihnen Kraft geben und auch die Angehörigen zur Seite stehen. In den Vereinen sind überwiegend Ehrenamtliche tätig, daher sei es besonders wichtig, dass diese wertvolle Tätigkeit unterstützt werde. Dem schloss sich die Unternehmensleitung von J. Wagner an, einer der Weltmarktführer für Geräte und Anlagen zur Oberflächenbeschichtung.

Bei der Aktion haben die rund 500 Wagner-Mitarbeiter am Standort Markdorf entweder Bargeld, oder den Gegenwert ihres Resturlaubs, oder von Gleitzeitstunden gespendet. Dabei kamen insgesamt 36.000 Euro zusammen. Die Geschäftsleitung hatte zugesagt, den Spendenbeitrag der Mitarbeiter zu verdoppeln, sodass insgesamt 72.000 Euro zusammenkamen.

Die Urmel-Kinder-Krebshilfe unterstützt krebskranke Kinder, ebenso deren Eltern und Geschwister, die erheblichen seelischen und sozialen Belastungen ausgesetzt sind. Leider konnte kein Vertreter an der Scheckübergabe teilnehmen. Im Rahmen von Besuchen begleiten ehrenamtlichen Mitglieder der Hospizgruppe Salem schwerstkranke und sterbende Menschen im Einsatzgebiet von Heiligenberg bis Hagnau. Im Hospiz Konstanz setzen sich Menschen ehrenamtlich und hauptberuflich mit krankheitsbedingten Krisen, Sterben, Tod und Trauer auseinander und bieten Beratung und Hilfe bei der Bewältigung dieser Grenzsituation an. Das Kinderhospiz St. Nikolaus betreut Familien und Kinder, die an einer unheilbaren, lebensverkürzenden Krankheit leiden.