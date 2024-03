„Power to the Popel“ heißt es am Samstag, 13. April, beim Kabarett von Philipp Weber im Theaterstadel Markdorf. Saalöffnung ist um 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr.

Webers Programm „Power to the Popel“ ist eine aufregende Expedition durch die Fauna und Flora des Staatswesens. In Zeiten, wo Volksvertreter und Volksverdreher gebetsmühlenartig die Krise der bürgerlichen Gesellschaft beschwören, übt der Kabarettist mit seinem Publikum die wertvollste demokratische Tugend: den Humor. Kartenreservierungen unter www.gehrenberg.de.