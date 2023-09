Markdorf

Einbrecher erbeuten Schmuck und Wertsachen

Markdorf / Lesedauer: 1 min

Im Raum Markdorf ist in der Nacht auf Mittwoch in mehrere Häuser eingebrochen worden, teilt die Polizei mit. In der Marienstraße scheiterten die Diebe beim Versuch, in Wohnhäuser zu gelangen.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 11:11 Von: sz