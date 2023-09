Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in ein Zweifamilienhaus in Ittendorf eingedrungen. Allerdings machten sie allem bisherigem Anschein nach keine Beute, wie die Polizei mitteilt.

Demnach haben die Bewohner des Hauses erst am Morgen festgestellt, dass die Wohnungseingangstüre aufgebrochen. Es wurden laut Polizei wohl mehrere Räumlichkeiten betreten.

„Eventuell bei ihrer Tat gestört, flüchtete die Täterschaft ohne Diebesgut“, heißt es im Bericht weiter. Wie die Beamten des Polizeireviers Überlingen bislang ermitteln konnten, wurde die Hauseingangstür vermutlich durch zurückdrücken der Türfalle geöffnet. Auf die gleiche Weise öffneten sie die dahinter befindliche Wohnungseingangstür.

Die Polizei Überlingen bittet um sachdienliche Hinweise unter 07551/8040 erbeten. „Um es Langfingern deutlich zu erschweren wird angeraten, Türen abzuschließen und diese nicht nur zuzudrücken und sie mittels der herausschnappenden Türfalle zu schließen“, raten die Beamten.