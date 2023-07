Dem Biber folgt der Büffel

Dem Biber folgen die Wasserbüffel, seit Freitag weiden vier Wasserbüffel im Bereich Felbenweiher im Markdorfer Ortsteil Ittendorf. Es ist ein weiteres Leuchtturm–Projekt des BUND Markdorf für die Biodiversität. Die Tiere sollen die Verbuschung der Weiherwiese verhindern und für eine weitere Vernässung der Fläche sorgen. Im Gegensatz zu Rindern mögen sie nicht nur Gras, sondern lassen sich auch das Schilf schmecken.

Vor drei Jahren ließ sich ein Biber nördlich der Bundesstraße im Bereich Ittendorf nieder, doch dort gefiel es ihm wohl nicht, er zog in den südlichen Bereich der Straße um. Dort, im Weiler Wirrensegel am Felbenweiher, baute er einen Damm, so dass die Wiese feucht wurde.

Schilfbewuchs in Grenzen halten

Bei einem Gespräch mit dem Pächter der Wiese, Landwirt Bruno Stotz entstand die Idee, erweiterte Nass–Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen, berichtete Franz Beer vom BUND bei der Ankunft der Wasserbüffel. Wie in den Gebieten Hepbach–Leimbacher Ried und am Eisweiher sollen die Tiere die Wasserflächen offenhalten, eine Verbuschung verhindern, das Schilf in Grenzen halten und so die dortige Artenvielfalt von Vögeln und Amphibien erhalten und fördern.

Gelände wird nicht mehr genutzt

Rund acht Hektar umfasst das Gelände im Bereich Felbenen, auf der Wiese grasten vor Jahren im Sommer die Rinder vom Stotz–Hof, erzählte Bruno Stotz. Seit Jahren werde der Bereich, der vom Land Baden–Württemberg angepachtet ist, nicht mehr genutzt. Die neue Nutzung werde dem Namen Felbenweiher wieder gerecht und er hoffe, dass die Tiere die Erwartungen zur Offenhaltung erfüllen. Betreuen wird die Tiere Fabio Dumke.

Maschinen werden überflüssig

Durch die Beweidung durch die Wasserbüffel sei eine maschinelle Bearbeitung der Fläche nicht notwendig, die Tiere sorgen für eine Strukturierung der Flächen, ist sich Franz Beer sicher. Sie kommen von einem Züchter aus dem Raum Bad Saulgau, und da es weibliche Tiere sind, ist eventuell bald mit Nachwuchs zu rechnen. Er hoffe, dass sich die Wasserbüffel in Ittendorf wohlfühlen und zum Erhalt und Ausbau der Feuchtfläche beitragen, erklärte Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller. Damit werde ein wichtiger Beitrag zur Biodiversität in Ittendorf geleistet.

Nix wie weg vom Transporter

Die vier Wasserbüffel konnten gar nicht schnell genug den Transporter verlassen, erstmal weg,war die Devise, und auch zu den Menschen die das Geschehen beobachteten, hielten sie Abstand und liefen gleich Richtung Schilf und Wasser. Das erste Gras wurde probiert und dann kamen sie langsam wieder näher, aber nicht zu dicht an den Transporter. Nicht, dass sie am Ende wieder weggebracht werden von dieser perfekten neuen Büffelheimat.