Das bietet das Markdorfer Kindertheater-Festival

Ein tolles, vielfältiges Programm speziell für Kinder bietet die Stadt Markdorf von Dienstag, 17. Oktober, bis Samstag, 21. Oktober, an. Gemeinsam mit der Kulturagentur Claudius Beck gibt es im Rahmen des Kindertheater-Festivals an den fünf Tagen neun Aufführungen für Kinder zwischen drei und elf Jahren. Die fünf Theatergruppen zeigen ein abwechslungsreiches Programm mit Puppen, Objekten, Schauspiel, Pantomime und Musik. Gleichzeitig gibt es zwischen Sparkasse und Kirche eine Kindermeile mit Veranstaltungen, Aktionen zum Mitmachen und verschiedenen Gastronomie-Angeboten. Finanziell gefördert wird das Kindertheater-Festival im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ).

„Die sind erste Sahne in der Branche“, so stellt Claudius Beck in einem Pressegespräch am Mittwoch die beteiligten Gruppen vor, die an den fünf Tagen ein Gastspiel in Markdorf geben. Dazu gehört das Clowntheater „Herbert und Mimi“, das vom Seehasen-Fest bekannt ist. Die Aufführungen an den Vormittagen sind nahezu bereits ausverkauft, zahlreiche Kindergärten und Schulen aus der Raumschaft haben ihre Gruppen und Klassen angemeldet. Nachmittags gibt es noch genügend Karten. Die im Vorverkauf sechs Euro kosten und bei Markdorf Marketing in der Hauptstraße oder des & sell in der Marktstraße erworben werden können.

Die Kindermeile bietet für alle etwas, es gibt verschiedene Aktionen wie Musik, Malen, Sport, Technik, Kochen und Basteln, stellt Barbara Bücken von Markdorf Marketing die verschiedenen Möglichkeiten vor. So gibt es auch eine Stadtrallye, an der die Kinder teilnehmen können, zur Belohnung gibt es ein kleines Überraschungsgeschenk. Mit dabei ist auch die Aktionsgemeinschaft der Markdorfer Einzelhändler, die mit Musik und Zauberei verschiedene Aktionen unterstützen. Im Proma wird ein bekannter Jongleur seine Magic Show zeigen, zudem gibt es die Möglichkeit eine Fotobox zu nutzen und lustige Selbstporträts zu fertigen, erklärt Proma-Sprecher Nico Schneider .

Die Macher des Projekts sind sich einig, das Kindertheater-Festival soll nicht einmalig sein, doch zuerst soll abgewartet werden, wie das Programm an den fünf Tagen bei Kindern und Eltern ankommt. Eine Wiederholung wird angestrebt, doch solch ein umfangreiches Programm sei jährlich nicht machbar, zudem ist es auch eine Frage der Finanzen, sind sich Barbara Bücken und Claudius Beck einig.