Daniel Koch aus Markdorf ist Fußball–Weltmeister der Kleinwüchsigen

Für den 30–jährigen Daniel Koch ist ein Traum wahr geworden. Der Markdorfer hat mit der deutschen Nationalmannschaft der Kleinwüchsigen die achten World Dwarf Games gewonnen und darf sich von nun an Fußballweltmeister nennen. Vor 2000 Zuschauern in Köln und im Endspiel am 5. August gelang Deutschland ein klares 5:0 gegen Kanada. Koch nahm im Team die Rolle als Torwart ein.

Souverän schon in der Gruppenphase

Mit dem neuerlichen Erfolg verteidigte Deutschland seinen Titel beim weltweit größten Sportereignis, das ausschließlich für kleinwüchsige Menschen veranstaltet wird. Schon in der Gruppenphase behauptete sich das deutsche Team souverän. Auch beim 6:0 im Viertelfinale gegen Großbritannien blieb der Gegner torlos. Im Halbfinale gegen Spanien wurde es etwas enger, doch im letzten Moment sicherte sich Deutschland einen 2:1–Sieg. Das Finale war eingetütet — und gegen Kanada machte das deutsche Fußballteam der Kleinwüchsigen den Triumph perfekt.

Für Deutschland war es die Titelverteidigung, für Koch die erste Teilnahme an den World Dwarf Games. Hier sind der Ball, das Feld und das Tor kleiner. Die Mannschaft besteht inklusive Torwart aus acht Spielern auf dem Feld. Bis kurz vor Beginn der Spiele war noch gar nicht klar, in welcher Mannschaft Koch eingesetzt wird. „Ich wusste zwar, dass ich spielen darf, aber nicht für welche der drei gemeldeten deutschen Fußballteams“, erzählt der Jugend– und Heimerzieher bei der SRH Stephen–Hawking–Schule in Heidelberg.

Im speziellen Torwarttraining hat er überzeugt

Einen Tag vor Turnierbeginn trat Koch mit zwei Konkurrenten zu einem speziellen Torwarttraining beim Organisator, dem „Bundesverband kleinwüchsiger Menschen und ihre Familien“ (BKMF), an. „Da habe ich gedacht, das wird nichts, dass ich in die erste Mannschaft komme, weil die anderen beiden größer waren als ich und auch jünger und sportlicher“, sagte der gebürtige Friedrichshafener. Doch der von Kindesbeinen an begeisterte, 1,30 Meter große Fußballer überzeugte und wurde für die erste Mannschaft im Tor nominiert. „Der Trainer wollte mich. Ich war echt sprachlos und sehr überrascht“, so Koch, der entsprechend aufgeregt war: „In der Nacht vor dem ersten Fußballspiel konnte ich gar nicht schlafen. Ich war schon sehr nervös.“

Dabei war dies nicht die einzige Disziplin, für die er sich gemeldet hatte. Koch, der in Markdorf aufgewachsen ist, trat zusätzlich noch in den Wettbewerben Badminton, Basketball, Bogenschießen, Boccia, Kugel, Diskus, Sperrwurf und Tischtennis an. „Ich wollte mich einfach in verschiedenen Bereichen ausprobieren“, erklärt er. Denn dies ist auch das Ziel der World Dwarf Games, die 1993 von zehn Ländern von der „International Dwarf Sports Federation“ (IDSF) gegründet wurden und alle vier Jahre stattfinden. „Sportlerinnen und Sportler jeden Alters und jeder sportlichen Leistungsstufe werden ermutigt, an Mannschafts– und Einzelsportarten teilzunehmen und ihre eigenen athletischen Fähigkeiten mit Gleichaltrigen zu erkunden“, gibt der Arbeitskreis Deutscher Kleinwuchs–Sport des BKMF bekannt. Über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 20 Ländern haben sich Anfang August in Köln in den Sportarten Fußball, Basketball, Leichtathletik, Volleyball, Hallenhockey, Schwimmen, Bogenschießen, Tischtennis, Badminton, Powerlifting und Pistolenschießen gemessen.

Nicht nur im Fußball erfolgreich

Vielversprechend war Kochs Leistung auch im Tischtennis. Nachdem er die ersten drei Runden gegen einen Kanadier, Briten und Spanier gewonnen hatte, musste er den Wettbewerb abbrechen, um im Fußball das Endspiel gegen Kanada bestreiten zu können. Das sei natürlich schade, meinte er. Aber der WM–Titel im Fußball wiegt es auf.

Bereits im Alter von zwölf Jahren bekannte er in einem Interview gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“, dass er „lieber ein Fußballstar wäre als groß“. Die Leidenschaft hält bis heute an. „Das war schon immer so. In meiner ganzen Freizeit war immer nur Fußball, Fußball, Fußball. Auch jetzt noch“, so Koch. In seiner Jugend war er beim SC Markdorf im Fußballteam und auch im Tischtennisverein. Inzwischen ist er Fan der Drittligisten SV Waldhof Mannheim und besitzt nicht nur eine Dauerkarte für das Stadion, sondern fährt auch gerne zu Auswärtsspielen.

Für das nächste Ziel will er abnehmen

Nun ist er selbst Weltmeister und hat schon das nächste Ziel: Er will in vier Jahren wieder bei den World Dwarf Games in Australien teilnehmen. „Ich will mich auf jeden Fall sportlich noch steigern und ein paar Kilo abnehmen. 2027 möchte ich noch mal dabei sein. Da bin ich abgesehen vom Fußball noch in meiner Altersklasse von 16 bis 35. Beim Fußball ist es gemischt“, betont Koch. Sponsoren für die weite Reise gibt es noch nicht, aber der 30–Jährige ist optimistisch: „Mein Arbeitgeber hat schon gesagt, vielleicht unterstützt er mich.“ Die Chance auf die Titelverteidigung zu haben, wäre ein weiterer Traum, der in Erfüllung gehen würde.