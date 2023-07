Zu dem Brand eines Carports sind am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Straße Torkelhalden ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache brach in dem als Holzlager genutzten Carport ein Feuer aus, das die Feuerwehr schnell löschen konnte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.