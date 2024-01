Bürger können beim Lärmschutz mitreden

Bürgerinnen und Bürger können noch bis Freitag, 12. Januar, ihre Meinung zum neuen Lärmaktionsplan bei der Stadt Markdorf abgeben. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) sehe dabei gute Chancen, den Lärmschutz an mehr Straßenabschnitten zu verbessern als bisher geplant.

Bereits vorgesehen sind Reduzierungen des Verkehrslärms durch niedrigere Tempolimits an der B 33 in Ittendorf, Wirrensegel und bei den Ortseingängen von Markdorf sowie östlich von Hepbach. Zudem soll es in der Bernhardstraße, der Gutenbergstraße und dem unteren Teil der Gehrenbergstraße Tempo 30 geben. Grundlage dafür sind neue, strengere Vorgaben zum Lärmschutz.

„Erfreulich ist, dass auch an manchen Straßen niedrigere Geschwindigkeiten für den Kfz-Verkehr geplant werden, wo es aufgrund der Lärmbelastung nicht absolut zwingend vorgeschrieben ist, sondern im Ermessen der Behörden liegt.“ erklärt Frieder Staerke vom Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Andererseits seien auf einigen Strecken noch keine Verbesserungen geplant, obwohl die Behörden laut Staerke dort aufgrund der hohen Lärmwerte grundsätzlich dazu verpflichtet wären, „besonders an der B 33 durch Steibensteg, Leimbach und Hepbach, sowie am B 33-Abschnitt zwischen Kreisverkehr und Ortsausgang Richtung Meersburg.“ Auch an der L 205 am Ortsende Richtung Bermatingen gebe es noch sehr hohe Lärmbelastungen. Diese müsse durch Absenkung des Tempos und Einbau von lärmminderndem Asphalt reduziert werden.

Der VCD will die Anwohnerinnen und Anwohner nach eigenen Angaben dazu ermutigen, wirksame Lärmschutzmaßnahmen einzufordern. Auch an nicht extrem hoch belasteten Straßen wie der Ensisheimer Straße, der Kreuzgasse oder den oberen Abschnitten von Gehrenberg- und Bussenstraße halte der VCD die Einführung von Tempo 30 zum Lärmschutz für sinnvoll. Dadurch könne gleichzeitig die Sicherheit des Rad- und Fußverkehrs deutlich verbessert werden. Auch die Talstraße, die Weinsteige und die K 7742 (Riedheimer Straße) sollten in die Untersuchungen einbezogen werden, fordert der VDC. Nähere Informationen bietet der Verkehrsclub per E-Mail unter [email protected] an.