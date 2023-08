Bodenseekreis bekommt neue Straßenmeisterei

Seit Jahren wird sie geplant, seit Dienstag ist bekannt wie sie aussehen soll, die neue Straßenmeisterei des Bodenseekreises. Harald Betting, Leiter des Bau– und Liegenschaftsamtes des Kreises, stellte die Planungen im Bereich Oberfischbach dem Markdorfer Gemeinderat vor. Östlich des Schneider–Kreisels in Richtung Raderach soll die neue Halle der Straßenmeisterei des Kreises entstehen, im Anschluss ein moderner Recyclinghof. Später will die Stadt in der Nachbarschaft einen neuen Bauhof errichten.

Passend dazu beschloss der Gemeinderat die erneute Offenlegung des dazu notwendigen Bebauungsplans „Oberfischbach–Ost“. Ferner genehmigte er den Kaufvertrag in dem die Stadt das Gelände für Straßenmeisterei und Wertstoffhof an den Landkreis verkauft.

Derzeit befindet sich die Straßenmeisterei im Gewerbegebiet Riedwiesen, der Platz ist beengt, entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, zudem befindet er sich im Privatbesitz. Auch für den Recyclinghof wird seit Jahren nach einem passenden Gelände gesucht.

Die neue große Halle für die LKWs der Straßenmeisterei wird südlich der Riedheimer Straße entstehen, die Zufahrt erfolgt über den Schneider–Kreisel, die Ausfahrt ist über die Oberfischbacher Straße geplant, diese soll mittels Kreisverkehr auf die K 7742 geführt werden. Zusätzlich sind darin auf zwei Etagen Sozialräume für Mitarbeiter, Werkstatt, Verwaltungsräume und Lager geplant. Das Dach wird begrünt, zudem eine Photovoltaik–Anlage montiert. Die den Großteil des benötigten Stroms produziert. Das Dachflächenwasser soll in einer Zisterne gesammelt werden, damit wird die Sole für die Streufahrzeuge im Winter aufbereitet. Die Außenfassade wird mit Holz verkleidet.

Nördlich der Riedheimer Straße ist ein großzügiger Radweg geplant, dies war einem Teil der Gemeinderäte nicht genug, sie wünschten sich auch auf der Südseite einen Radweg. Der Radweg aus der Stadt Richtung Friedrichshafen verlaufe nicht auf der Riedheimer Straße, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann, deshalb sei nur ein einseitiger Weg geplant. Im nächsten Jahr soll mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden, berichtete Harald Betting, diese seien aufgrund der schlechten Bodenqualität sehr umfangreich. In 2025 wird mit dem Start der Hochbauarbeiten gerechnet, so dass Ende 2026 die neue Straßenmeisterei eröffnet werden kann.