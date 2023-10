Die schwedische Rockband Mando Diao ("Dance with Somebody") treten am Samstag, 15. Juni, in Markdorf auf. Das gab der Veranstalter Jens Neumann am späten Sonntagabend bekannt. Los geht's um 20 Uhr auf dem Marktplatz im Herzen der Stadt.

Bereits vor einigen Monaten wurde bekannt, dass Vanessa Mai in Markdorf auftreten wird. Beim diesjährigen Open Air werden insgesamt vier Konzerte gespielt. Vanessa Mai eröffnet den Reigen am Freitag, 14. Juni. Einen Tag später wird Mando Diao die Bühne rocken. Wer die weiteren Künstler sind, ist noch nicht bekannt.

Das Markdorf Open Air findet 2024 etwas später als gewohnt statt. „Zeitlich wandern wir mit dem Markdorf–Open–Air ein paar Wochen nach hinten“, berichtete Neumann im Sommer 2023. „Im nächsten Jahr findet das Markdorf–Open–Air von Mittwoch 12. bis Samstag, 15. Juni, statt.“