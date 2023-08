Gut 530 Mehrgenerationshäuser (MGH) gibt es in Deutschland, eines davon steht in Markdorf. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sieht vor, dass 2024 finanzielle Mittel gekürzt werden sollen. Die aktuelle Förderung von 40.000 Euro im Jahr soll um fünf Prozent gekürzt werden.

Für das MGH in Markdorf bedeutet das 2000 Euro Förderung weniger im Jahr. Das MGH bietet Kurse und Treffen für ganze Familien, Babys, Kindern, Jugendlichen, Migranten und auch Senioren an. Die generationsübergreifende Angebote des Trägers des MGH, dem Familienforum Markdorf e.V, sowie dem Familientreff Markdorf e.V. und des Fördervereins MGH e.V. finden in der Spitalstraße 2 statt.

Klingt nach nicht viel

„Ich weiß, dass sich 2000 Euro nicht nach viel anhören, aber Fakt ist, dass wir bestehende Angebote streichen müssten“, sagt die Leiterin des Familienforums Renate Hold. „Wir sind ein Verein und niemand, hinter dem eine Institution oder eine Stiftung steht, die diesen Betrag abfedern könnte“.

Jeder Cent zählt und, dass das Ministerium in der heutigen Zeit eine Kürzung überhaupt in Betracht ziehe, „halte ich für einen Skandal“. Betriebskosten, Tariferhöhungen und die reale Kostensteigerung in Zeiten der Inflation machten sich bemerkbar.

Auch Bürgermeister Georg Riedmann hält die vorgesehen Kürzungen für ein eindeutig falsches Signal: „Eine Investition in die Hilfe der Schwachen ist eine Investition in die Gesellschaft“. Hinzu käme, dass der Bund die Städte und Gemeinden zu einer Komplementärfinanzierung verpflichtet habe.

Markdorf leistet Hilfe

Sprich: Die Stadt Markdorf leistet Hilfe, indem sie das Gebäude, dessen Erhaltung und auch die Energiekosten tragen. Darüber hinaus erhält das MGH einen Barbetrag über 10.000 Euro jährlich. „Würde man es genau nehmen, müsste laut diesem Vertrag, die Stadt die Mittel ebenfalls kürzen. Was wir aber nicht tun werden“, versichert der Bürgermeister.

Im Jahr 2006 hat das MGH Markdorf als einer der ersten Häuser bundesweit geöffnet und die Angebote seien bis heute um das Vierfache gewachsen. Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern beteiligen sich 233 bürgerschaftliche engagierte Menschen im MGH. Durch die Beantragung projektbezogener Mittel könne ein Großteil der Angebote finanziert werden, sagt Renate Hold, aber einige könnten eben nicht quer finanziert werden.

Angebote betroffen

Jetzt sehe das Ministerium Kürzungen vor, die zur Folge hätten, dass im Seniorenbereich gekürzt werden müsse. Konkret betroffen seien zwei Gruppen: Zum einen das Treffen der Gruppe „Füreinander Miteinander“ (FüMi) und zum anderen das „Erzählcafé“.

Im FüMi träfen sich insbesondere ältere Menschen aus dem betreuten Wohnen, die sich zu Kaffee und Kuchen treffen und auch Gäste einladen, wie beispielsweise die Apfelkönigin oder aber zur Fasnet eine Narrengruppe.

Im Erzählcafé sind es gut zehn Personen, die durch ihre Erzählungen Geschichte lebendig halten und der Gruppenleitung ihre Biographie aufarbeiteten. Beide Treffen würden der Vereinsamung von Menschen entgegenwirken. „Die Menschen treffen sich über unser Angebot hinaus und schließen Freundschaften“, was im hohen Alter so nicht mehr selbstverständlich sei.

CDU mischt sich ein

Anwesend waren auch die CDU/CSU Politiker Volker Mayer–Lay und Marc Biadacz, beide Mitglied des Bundestages. Beide wollen sich bei den kommenden Haushaltsentscheidungen für die MGHs einsetzen. Sie betonten, dass die bestehenden Institutionen, deren Arbeit sich bewährt habe, weiterhin voll unterstützt werden müssten.

„Gewachsene Strukturen müssen erhalten bleiben“, sagt Marc Biadacz. Seiner Meinung nach solle die Kinder–Grundsicherung zunächst auf Eis gelegt werden. Beide Politiker nehmen die Befürchtungen des MGH mit nach Berlin. Ende September werde dann wohl die endgültige Entscheidung des Bundes getroffen sein.