Autofahrer geht auf Radfahrer los

An der Einmündung Weinsteig / Ravensburger Straße in Markdorf hat am Freitag um 7.45 Uhr ein Autofahrer einen Radfahrer angegriffen. Laut Polizeibericht soll er diesen vom Rad gestoßen haben.

Der Fahrer eines silberfarbenen Kombi soll an der Einmündung verkehrsbedingt angehalten haben und ausgestiegen sein. Dann soll er den neben dem Auto haltenden 31-jährigen Fahrradfahrer vom seinem Rad gestoßen und gegen das Hinterrad getreten haben. Der Radfahrer konnte den Stoß abfangen und stürzte deshalb nicht auf die Fahrbahn. Der Autofahrer soll dann wieder eingestiegen und davongefahren sein.

Zum Autofahrer liegt eine Beschreibung vor

Zu dem unbekannten Autofahrer liegt der Polizei eine Beschreibung vor. Er soll 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein, dunkle Haare und einen Vollbart haben. Die Ermittlungen der Polizei zum Autofahrer und Ablauf des Vorfalls dauern an. Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf, Telefon 07544/96200, entgegen.