Albert Weber kauft Leichtmetallguss-Firma

Das Unternehmen Albert Weber hat am 1. August die Ritter Leichtmetallguss GmbH in Weinstadt-Strümpfelbach übernommen. Künftig firmiert Ritter als Weber Weinstadt. Neben dem operativen Geschäftsbetrieb übernimmt Albert Weber auch die Betriebsimmobilie in Weinstadt-Strümpfelbach, sowie die Mehrheitsbeteiligung an der eigenständigen Tochtergesellschaft Finke-Leichtmetallguss GmbH in Zittau.

Albert Weber fertigt laut Pressemitteilung seit über 50 Jahren komplexe Komponenten für die Automobilindustrie und ist mit ihren Unternehmen als Zulieferer am internationalen Markt etabliert. Die traditionelle Metallverarbeitung in Guss, Bearbeitung und Montage werde nun in Richtung neuer Mobilität und Energie transformiert. Die Unternehmenszentrale sitzt in Markdorf. Produziert wird in mehreren Werken in Deutschland und Ungarn.

Hinter den Unternehmen stehen Gründer Albert Weber und seine Familie aus Markdorf. Die Geschäftsführung liegt in den Händen von Hubertus Stroetmann, Eberhard Wizgall, Martin Bleimehl und Ulrich Ziegler. Unter der Vision „Emission Zero“ hat sich Albert Weber nach eigenem Bekunden zum Ziel gesetzt, bis 2040 ausschließlich Produkte für emissionsfreie Anwendungen herzustellen

Albert Weber hat die Mehrheit der Beschäftigen übernommen.

Die übernommene Ritter Leichtmetallguss GmbH beschäftigt sich laut Pressemitteilung bereits seit 65 Jahren mit der Herstellung von Bauteilen aus Aluminium-Druckguss für Kunden aus der Automobilbranche, der Medizintechnik und dem Maschinenbau. Für die Automobilindustrie fertigt Ritter demnach unter anderem Pumpen-, Thermostat- und Wärmetauschergehäuse, Bauteile im Abgasstrang und Aggregate- und Motorträger. Im Medizinbereich ist das Unternehmen für seine Produkte für Zahnarzt-Behandlungsstühle und für Behältersysteme für die Röntgendiagnostik und Computertomografie bekannt. Weitere Kunden kommen aus den Bereichen E-Mobility und Maschinenbau. Albert Weber hat laut Pressemitteilung die Mehrheit der Beschäftigten übernommen.

Mit der Übernahme will Albert Weber die traditionelle Metallverarbeitung von Guss, Bearbeitung und Montage weiter in Richtung neuer Mobilitätslösungen und alternativer Geschäftsmodelle abseits der Automobilbranche umwandeln. „Die weitere Spezialisierung im Bereich Aluminium-Druckguss in Weinstadt ermöglicht Albert Weber die Etablierung eines dezidierten Technologiezentrums im direkten Umfeld seiner strategischen Kunden in der Automobilindustrie“, heißt es in der Presseinformation.