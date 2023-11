83-Jährige Autofahrerin übersieht bei Einfahrt auf Vorfahrtsstraße anderes Auto

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr in der Straße „Am Stadtgraben“ in Markdorf entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Eine 83 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte vom Marktplatz auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei den von links nahenden Audi eines 27-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. An beiden Autos dürfte laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro entstanden sein.