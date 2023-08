Markdorf

48–Jähriger kracht gegen Kreisverkehr

Markdorf / Lesedauer: 1 min

Unter Drogen– und Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am frühen Dienstagmorgen eine Fahrstreifentrennung in der Ravensburger Straße in Markdorf touchiert und ist auf einen Kreisverkehr gefahren. Der 48–jährige Audi–Fahrer war laut Polizeibericht von der Innenstadt in Richtung Ittendorf unterwegs, als er gegen die Trennung steuerte.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 11:16 Von: sz