43 Staatlich geprüfte Erzieherinnen und Erzieher verlassen die Droste–Hülshoff–Schule

„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne“, zitierte Direktorin Angelika Seitzinger laut Pressemitteilung aus Hermann Hesses Gedicht „Stufen“ und schloss damit das letzte schulische Kapitel für die 43 Absolventinnen und Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik, die am vergangenen Donnerstag in einem festlichen Rahmen unter der mächtigen Rotbuche vor der Außenstelle der Droste–Hülshoff–Schule in Markdorf ihre Abschlusszeugnisse erhalten haben. Die Schulleiterin gratulierte zum gemeinsam erreichten Ziel und stellte in ihrer Abschiedsrede vor allem die Bedeutsamkeit der erworbenen pädagogischen Fähigkeiten für den Bereich der Bildung und Erziehung von Kindern heraus. Für die verschiedenen Wege, die jetzt alle einschlagen werden, wünschte sie Erfolg, viel Freude sowie ein kooperatives Netzwerk und ermutigte mit weiteren Zeilen aus Hesses Gedicht: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“

Das Bild vom Abschied und Neubeginn griff laut Pressemitteilung auch Abteilungsleiter Fritz Märker auf, der in seiner Ansprache zurück schaute auf die Phase der räumlichen Umstrukturierung der Fachschule von Markdorf ans Berufsschulzentrum nach Friedrichshafen. Es sei den angehenden Erzieherinnen und Erziehern mit einer überdurchschnittlich positiven Einstellung gelungen, auch die damit verbundenen Herausforderungen gemeinsam zu meistern, lobte Märker. Er dankte seinem Vorgänger Jörg Dieterich sowie den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen für ihre Unterstützung. Der Blick nach vorne, die Perspektive der Fachschule an der Droste–Hülshoff–Schule stimme ihn zuversichtlich. Die Klassenlehrerinnen Dorothea Siegle und Verena Fröhlich gaben den Absolventen das Bewusstsein ihrer Bedeutung als Schlüsselpersonen für Kinder mit auf den Weg; ihre Kolleginnen Alice Bauer und Silke Großner widmeten ihnen mit „Strong“ und „You say“ zwei Songs, in die sie, unterstützt von der Lehrerband, ihre gesungenen Wünsche für die Zukunft der pädagogischen Fachkräfte legten.

„Ladies and Gentlemen — wir haben es gerockt!“, setzte Ena Ehlizevak vonseiten der Schülerschaft in ihren Abschiedsworten einen kraftvollen Schlusspunkt und dankte im Namen aller den Lehrkräften, die sie auf ihrem Weg begleitet haben. Sie machen sich auf, bereit zum Neubeginn, bereit Horizonte zu erweitern.

Abschlusszeugnisse zum schulischen Teil der Ausbildung erhielten:

Ilayda Alvarez, Ena Ehlizevak, Niklas Frohnert, Jasmin Litau, Sarah Looser, Laura Markaj, Floarea Negrea, Natalie Stieb, Oksana Wolf, Sabine Ehinger, Christine Jessen Lemzouri, Natalie Koepff, Adrienn Treitz, Björn Bauerfeld, Cindy Haberstroh, Björn Reiner.

Zum staatlich anerkannte Erzieher und Bachelor im Sozialwesen wurden ernannt:

Mascha Gradl, Nicole Haas, Angelika Klettl–Marent, Allena Krause, Gönül Kumak, Sandra Lohr, Darius Lux, Jan–Felix Marzinzick, Jessica Mauch, Selim Mim, Nahida Osman, Anita Pfanner, Mareike Rüger, Syntia Rychel, Lea Stemmer, Patrick Bonetti, Lea Bulling, Nina Jacobsen, Karin–Alexandra Janosi, Lizeth Marin Salazar, Vanessa Mundt, Alisa Palmy–Hockl, Courtney Wieland, Anja Wrede, Antonia Wüster.

Einen Preis für sehr gute Leistungen erhielten Floarea Negrea, Lea Bulling, Karin–Alexandra Janosi, Vanessa Mundt, Alisa Palmy–Hockl, Courtney Wieland, Anja Wrede und Antonia Wüster. Belobigungen für gute Leistungen erhielten Ilayda Alvarez, Niklas Frohnert, Patrick Bonetti, Nina Jacobsen und Lizeth Marin Salazar.