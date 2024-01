30. Traditionelles Hallen-Grümpelturnier in Markdorf steht bevor

Am Wochenende des 20. und 21. Januars findet in der Sporthalle des Bildungszentrum Markdorf das 30. Traditionelle Hallen-Grümpelturnier des Vereins Bodensee Türkgücü Markdorf statt.

Es haben sich über 30 Mannschaften für das Hallenturnier angemeldet. Erfahrungsgemäß wird spannender und ansehnlicher Hallenfußball mit vielen talentierten Kickern erwartet. Das Teilnehmerfeld erstreckt sich vom Bodensee, über das Allgäu und Oberschwaben, bis nach Vorarlberg in Österreich.

Los geht es am Samstag, 20. Januar, um 10 Uhr mit den Vorrundenspielen der Gruppenphase, die bis etwa 19 Uhr laufen. Die bestplatzierten Teams qualifizieren sich sodann für die zweite Runde. Diese wird am Sonntag, 21. Januar, ausgetragen. Am Sonntag rollt der Ball ebenfalls schon um 9 Uhr an, und mit dem Finalspiel ist gegen 18 Uhr zu rechnen.

Gespielt wird mit Rundumbande auf große Tore. Zur Feier der 30. Jubiläumsauflage des Turniers erhält der Torschütze bei jedem erzielten 30. Treffer einen Überraschungspreis. Der Turniersieger wird mit einem Preisgeld von 800 Euro belohnt.

Für das leibliche Wohl wird seitens des Vereins gesorgt. Auch gibt es warme und kalte Getränke für die Besucherinnen und Besucher. Jede Bürgerin und jeder Bürger sowie alle Sportsfreunde sind am 20. und 21. Januar zum Hallenturnier eingeladen.