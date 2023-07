Margarethenfest in Obereisenbach

Am Sonntag, 23. Juli, lud Pfarrer Hof die katholische Kirchengemeinde Obereisenbach zum Kirchenpatrozinium in die schöne Barockkirche St. Margaretha in Obereisenbach ein. Angeführt vom Musikverein Obereisenbach folgten Fahnenabordnungen und Vereinsmitglieder der Schützen Tannau und ehem. Kriegerverein derer, bis sich die Ministranten mit Pfarrer Hof und den Festgottesdienstbesuchern einreihten. Zum Schluss stießen am Kindergarten eine große Schar an Kindern mit Ihren Eltern ein, so dass um 10 Uhr eine gut gefüllte Kirche beginnen konnte. Die Kleinsten der Kirchengemeinde lernten parallel im Familiengottesdienst, unter Leitung von Michaela Bentele, einiges zum Leben und Wirken der Kirchenpatronin Margaretha. Pfarrer Hof zelebrierte einen festlichen Gottesdienst und die zweite Vorsitzende des KGR Obereisenbach, Monika Staib, lud, nach einigen Dankesworten, zum anschließenden Stehempfang mit musikalischer Unterhaltung der Musikkapelle Obereisenbach auf den Kirchplatz ein. Bei warmen Temperaturen und kühlen Getränken wurde das Gemeindeleben gepflegt und gefeiert.

