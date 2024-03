Maharajas, Tempel und Paläste

Die Landfrauen Bodenseekreis waren auf Studienreise in Rajasthan, dem Teil Indiens, der geprägt ist von prachtvollen Fürstenpalästen, eindrucksvollen Festungen und Romantik und Heldentum. Die 23 Reiseteilnehmer bewältigten unter der Führung der ehemaligen Kreisbäuerin Maria Gührer in 15 Tagen etwa 2300 Kilometer im Bus und lernten dabei Land und Leute kennen. Zum Abschluss besuchte man das weltberühmte Taj Mahal, das 1630 vom Mogulkaiser Shah Jahan für seine Gemahlin Mumtaz Mahal als „Grabmal der Liebe“ errichtet wurde.

Es wurden zahlreiche Tempel, Paläste und Festungen besucht, die von einer Jahrhunderte alten Kultur und Baukunst Zeugnis gaben. Dabei waren die sach- und fachkundigen Erklärungen des exzellenten indischen Reiseleiters Sanjay ungemein hilfreich.

Besonders eindrucksvoll waren eine Stippvisite in einem Hilfsprojekt, bei dem Kinder in einem sozial benachteiligten Stadtviertel von vier Lehrerinnen unterrichtet werden. Die Kinder trugen Texte vor und sangen für die Besucher. In Indien besteht zwar Schulpflicht, doch sind zahlreiche Kinder und auch Erwachsene Analphabeten.

Besondere Erlebnisse waren ein Kamelritt in den Dünen der Wüste Thar. Hier war man nur noch 40 Kilometer von Pakistan entfernt. Anschließend erlebten die Reiseteilnehmer den Sonnenuntergang in der Wüste mit einem vom Reiseleiter spendierten Sundowner. Außerdem wurde eine Eisenbahnfahrt durch das Aravalligebirge unternommen. In den Uraltwaggons mit Holzbänken, die übervoll mit indischen Reisenden waren, erinnerte man sich an Bilder aus Indien, wo die Reisenden auch noch auf Zugdächern saßen. Dies war hier nicht der Fall, da man durch Tunnels fuhr. Bei einem Stopp waren zahlreiche Affen am und im Zug und versuchten, Essbares zu erhaschen.

Einige Dinge waren für uns Europäer ungewohnt, teilweise sogar befremdlich. Ein extrem starker Verkehr in den Städten mit dauerndem Hupen von allen Verkehrsteilnehmern. Überall in Städten und Dörfern heilige Kühe auf der Straße, auch auf den Autobahnen. Vielfache Müllablagerungen mit zahlreichen Plastikabfällen, in denen die Kühe nach Futter suchen. Insgesamt leben die Inder in einer schmutzigen Welt, in der man noch zahlreiche Kinder beim Betteln antrifft. Auch gab es Slums, insbesondere an Ausfallstraßen, wo die Ärmsten unter Zeltplanen hausten.