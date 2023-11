Lust auf Kommunalpolitik !?

Was erwartet engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn sie im Gemeinde- oder Kreisrat aktiv werden ? Welche Aufgaben und Erkenntnisse bringen kommunalpolitische Ämter mit sich ? Und wie arbeitet die Fraktion der Grünen hinter den Kulissen ? Max Betten, Vorsitzender der „Grünen“ in Tettnang, führte in den Abend ein, zu dem mehr als 30 Interessierte gekommen waren.

Markus Schweizer, vor über 30 Jahren überraschend in den Kreistag gewählt, führte durch den Abend und zog aus seiner Amtszeit das Fazit, dass er für die Zeit danach wertvolles Wissen mitnehmen konnte.

Aus Friedrichshafen berichtete die 27 Jahre junge Anna Hochmuth, wie sie Wahlkampf und Gemeinderat neben Studium und Arbeit bewältigt. „Man wächst über sich hinaus“ und macht die beglückende Erfahrung, etwas bewirken zu können, so ihr Credo. Auch die Tettnanger Fraktion öffnet sich bewusst für Frauen. Christina Schweizer und Andrea Rehm waren in früheren Gemeinderäten für „Die Grünen“ aktiv. Das Amt sei immer wieder anstrengend, aber lohnend. Was man wissen müsse, könne man sich aneignen und zurück bleiben vielfältige Kompetenzen, die man auch in anderen Lebensbereichen brauchen könne. Eine weibliche Kandidatin hat die Fraktion mit Andrea Appenmaier bereits gewonnen. Sie berichtete von ihrem Entscheidungsprozess und machte anderen Frauen Mut, es ihr gleich zu tun.

Albert Dick zählt zu den Gemeinderäten, die für ihn selbst überraschend in das Gremium gewählt wurden. Ihn begeistert das Amt immer noch so, dass er erneut kandidiert und er skizzierte die „grünen“ Inhalte der Fraktion: In einer Klausurtagung wurde das letzte Wahlprogramm einer Prüfung unterzogen: Einige Ziele wurde erreicht, z.B. im Klimabereich, in der Jugendbeteiligung oder beim Nahverkehr. Andere Ziele nur teilweise, aber das gehöre zur Demokratie. Das neue Wahlprogramm wird aktuell in Gruppen erarbeitet. Es setzt Schwerpunkte in den Bereichen Umwelt, Energie und Bürgerschaft, beschäftigt sich aber auch mit anderen Themen in Tettnang. Mit Kajo Aicher und Hans Schöpf sprachen zwei Gemeinderäte über ihre Aufgabe. Kajo Aicher ist überzeugt davon, dass die Fraktion auf viele wichtige die besseren Antworten habe und dass es sich lohne, dafür zu arbeiten. Ein solches Amt biete neue Kontakte, Themen, Kompetenzen und Erkenntnisse das gute Gefühl, sich für etwas einzusetzen und auch Erfolgserlebnisse.