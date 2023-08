Losverkauf zum Bähnlesfest hat begonnen

Der Losverkauf für die Lotterie mit dem Betonmischer beim diesjährigen Bähnlesfest am 10. September hat begonnen. Der Lionsclub Tettnang Montfort veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seine beliebte Lotterie mit der größten Lostrommel der Welt. 1.500 Lose zu je 5 Euro suchen wieder frohe Käufer und glückliche Gewinner von tollen Preisen. Wieder wartet ein Hauptgewinn, ein Zeppelinflug für zwei Personen, und viele andere Glückslose auf Abnehmer. Weil alle Gewinne gespendet wurden, kommt der gesamte Verkaufserlös gemeinnützigen Zwecken, vorwiegend im Altkreis Tettnang, zu gute. Lose werde bis zur Ziehung jeden Samstag auf dem Tettnanger Städtlesmarkt, in den Verkaufsräumen von Empen Optik in Tettnang und Friedrichshafen, in der Schlossapotheke in Tettnang, bei Layer Großhandel in Bürgermoos, Restle Haushaltswaren in Meckenbeuren, Breyer Hausrat am Rathaus in Langenargen und im Bauernlädele Gierer in Oberdorf verkauft. Restliche Lose, falls vorhanden, werden noch vor der Lotterie beim Bähnlesfest verkauft. Die Ziehung findet unter notarieller Aufsicht bei jedem Wetter statt. Die Gewinnlose werden nach der Ziehung im Internet unter https://tettnang–montfort.lions.de veröffentlicht. Man muss also zur Überprüfung der gekauften Lose nicht persönlich bei der Ziehung anwesend sein. Der Lionsclub bedankt sich ganz herzlich bei allen Unterstützern, Spendern und Loskäufern und wünscht für die Ziehung viel Glück.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.