Leyla und Teresa von der Schülerzeitung berichten

Tagelang fand ab dem 8. September ein Überlebenskampf für viele Opfer des Erdbebens in Marokko statt. In historischen Recherchen und Berichten der marokkanischen Regierung wurde veröffentlicht, dass dieses Erdbeben das stärkste in den letzten Jahrzehnten war. Durch die Medien bekamen sehr viele Menschen mit, darunter auch wir, in welchen Trümmern und unter welchen Bedingungen viele unserer marokkanischen Mitmenschen nun leben müssen. Somit planten wir im Rahmen unserer Klasse einen 2-tägigen Kuchenverkauf, um anschließend das verdiente Geld den Menschen in Marokko zu Gute kommen zu lassen. Dank des Zusammenhalts und Engagements unserer Klasse, sowie der Kuchenspenden von Mitschülern anderer Klassen und einer extra Spende aller Eltern der Klasse 10a, konnte ein Endbetrag von stolzen 500 Euro direkt an die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“, die in dem Krisengebiet aktiv ist, überwiesen werden. Einen großen Dank möchten wir an jeden einzelnen aussprechen, der sich finanziell beteiligt, mit gebacken und mit verkauft hat.

