Lesespaß an der FAMS Langenargen

Am 24. und 25. Oktober bekam die Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) in Langenargen anlässlich des Fredericktages Besuch von einer echten Autorin. Silke Schlichtmann begeisterte in vier Lesungen ihre kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörer aus allen Klassenstufen mit Bildern, Musik und lustigen Geschichten.

Denn wie das so ist, auch gute Ideen gehen manchmal schief, und das erlebt Mattis, der Protagonist ihrer Bücher, ziemlich oft. Eigentlich wollte er nur seiner Freundin Kathi helfen, die nicht so gut stillsitzen kann. Doch dann landet beim Einkauf seines Vaters im Baumarkt ein extra starker Kleber im Einkaufswagen. Da ist es doch mehr als naheliegend und nur allzu verständlich, Kathi mit dem Kleber ein wenig unter die Arme zu greifen ‐ oder besser gesagt, den Hintern in Richtung Stuhl zu bewegen ... aber das muss man wirklich selbst lesen. Nur so viel: Wer wissen will, welche Rolle ein Frühstücksbrot bei dieser Idee gespielt hat und was der Lehrer Herr Storm mit einem wütenden Hummer gemeinsam hat, der schmökert am besten in „Mattis und das klebende Klassenzimmer“.

Der Lesehunger der Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse ist auf jeden Fall entfacht. Und das ist gut so, denn die Franz-Anton-Maulbertsch-Schule in Langenargen hat sich in diesem Schuljahr auf den Weg gemacht, ihr ohnehin starkes Leseprofil weiter auszubauen. Dazu nimmt sie am Programm BiSS-Transfer des Landes Baden-Württemberg teil, um ihre Schülerinnen und Schüler noch besser zum sicheren und kompetenten Lesen zu befähigen.