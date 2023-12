Langnauer CDU - Jahresausklang mit Glühwein und Feuerschale

Bei Glühwein, Feuerwurst und vorweihnachtlicher Stimmung haben die Mitglieder und Freunde des CDU-Ortsverbandes Langnau/Laimnau das Jahr 2023 ausklingen lassen. Viele der 90 Mitglieder waren zu „Argentalelektrik Winfried Ruetz“ gekommen, um an der Feuerschale Stockbrot zu grillen oder einfach nur Gespräche zu führen. Ein Höhepunkt war der Besuch des heiligen Nikolaus und seiner zwei Knechte. Noch einmal ließ der Nikolaus das Jahr 2023 aus der Sicht der Christdemokraten Revue passieren und zollte dem einen oder anderen Parteimitglied Lob, aber auch Tadel. Traditionell wurden die anwesenden Politiker aus Bund und Land nach vorne zitiert und mussten „andächtig und aufrecht“ den Stab des Heiligen halten. Bundestagsabgeordneter Volker Mayer-Lay wurde für seine fleißige Berichterstattung aus Berlin gelobt, „obwohl er offenbar mit der Arbeit des Bundeskanzlers und der Ampelregierung gar nicht zufrieden ist“. Minister a.D. Rudi Köberle konnte ebenfalls ein Geschenk vom Nikolaus ergattern und erhielt eine Dauerverpflichtung als Laudator für die Langnauer CDU-Veranstaltungen. „Zum Glück hat der Nikolaus bei mir nicht so recht hingeschaut und es ging nochmal glimpflich aus“ meinte anschließend Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay. Den besonderen CDU-Dank gab der Nikolaus aber an Rita und Winfried Ruetz weiter, „die öffnen immer ihre Türen und alle Räumlichkeiten, wenn die CDU anklopft. Das ist nicht selbstverständlich“.

