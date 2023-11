Ein Musical mit christlichem Hintergrund und Stoff zum Nachdenken haben 41 Mädchen und 23 Jungen zwischen 12 und 19 Jahren am Freitag in der vollen Laimnauer Argentalhalle aufgeführt. Einiger der Mitwirkenden kamen aus der Region und haben im Zuge des Projekts Adonia einen Musical-Abend mitgestaltet, der sich sehen lassen konnte.

„Hiob“ lautet der Titel des Musicals, für das vier Tage lang vorbereitet und geprobt wurde ‐ dann ging es gleich los mit der Aufführung. Laimnau war dabei die dritte von vier Aufführungsstationen. Zwölf ehrenamtliche Helfer und ein Hauptleiter, Lothar Dopfer, helfen zum Gelingen der beeindruckenden Musical-Show in sieben Tagen.

Kann das Böse gewinnen?

Das Thema ist gerade in aktuellen Zeiten kein Leichtes gewesen: Nach Hochzeitsfeier und Flitterwochenabreise fliegt, drastisch dargestellt, das Hotel von Hauptfigur Hiob in die Luft ‐ ein Plan des Bösen, gegen den Gottesgläubigen, wie die Engel auf der Nebenbühne erläutern.

So findet sich Hiob schließlich, nur von Butler James unterstützt, verlassen von Frau und Freunden am Boden wieder und stellt sich die Frage nach dem Warum, samt Zweifel an Gott, die er schließlich überwinden kann. Freunde und Glaube kehren zurück, das Happy End folgt mit Versicherungszahlung, Neuaufbau und Einweihungsfeier, sogar Hiobs Frau kommt wieder ‐ mit Kind.

Der Butler entpuppt sich zum Schluss als „Undercover-Engel“. Dank gab es für die Gastfreundschaft der Argentäler und der Seelsorgeeinheit, die für Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung der Musical-Truppe gesorgt haben.