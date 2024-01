Stolz auf das historische Erbe und zugleich Verärgerung prägen im Argental bei einem Thema derzeit die Diskussion: Der Rappertsweiler Haufen jährt sich im nächsten Jahr zum 500. Mal - und ist verbunden mit Ideen wie Formen der Gewaltenteilung und einer unabhängigen Justiz.

Auf der einen Seite gibt es für ein interregionales Projekt eine Förderung von fast einer Million Euro. Die Landkreise sind aber nicht im Boot, bei der Stadt Tettnang ist der konkrete Umfang der Beteiligung noch unklar.

Wer schon bei den Jubiläumsvorbereitungen mitarbeitet

Was klar ist: Stadtarchivar Patrick Wiesenbacher ist seitens der Gesamtkommune schon mal bei einem Arbeitskreis dabei. Ebenfalls in diesem vertreten sind auch Gisbert Hoffmann und Konrad Neumann (beide Förderkreis Heimatkunde), Peter Bentele (Ortsvorsteher), Konrad Renz (Stadt- und Ortschaftsrat) und Johann Heimpel (geschichtsinteressierter Bürger).

Ortschaft hätte gern die Fördermittel

Der Arbeitskreis soll sich um die Organisation der Feierlichkeiten kümmern. Die Zusammensetzung hat der Ortschaftsrat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, wobei noch Freiwillige gesucht werden.

Was die 980.000 Euro schwere Fördersumme für das Interreg-Projekt „Courage“ anbelangt: Das finanziert nicht nur einen Film, sondern daraus werden auch Veranstaltungen bis zu 60 Prozent bezuschusst. Diese Zuschüsse würde der Ortschaftsrat gern abrufen. Das wurde in der Diskussion auch sehr klar.

Thema in Tettnang publik machen

Deutlich zeigten Ortschaftsräte, dass bisher weder der Bodenseekreis noch die Stadt im Boot seien. Die sieht das Gremium in der Pflicht: Immer wieder kam in diesem Zusammenhang auch die hohe historische Bedeutung des Rappertsweiler Haufens zur Sprache.

Im nächsten Jahr muss das Ziel sein, eine Brücke von damals in die heutige Zeit zu schlagen. Markus Brugger

Der Arbeitskreis genüge dabei nicht, es brauche konkrete Überlegungen der Stadt, um das Thema in Tettnang publik zu machen. So müsse das Projekt Courage auch in den anderen kommunalen Gremien vorgestellt werden.

Straub: „Meilenstein auf Weg zur Rechtsstaatlichkeit“

Mitglieder des Ortschaftsrats, darunter Markus Brugger (BfB), Konrad Renz (FW) oder auch Markus Witzemann (FW) hoben die Bedeutung des Aufstands hervor - auch für die heutige Demokratie. Beim Bauernaufstand im Jahr 1525 handle es sich um „einen Meilenstein auf dem Weg zur Rechtsstaatlichkeit“, merkte Manfred Straub (BfB) an.

„Im nächsten Jahr muss das Ziel sein, eine Brücke von damals in die heutige Zeit zu schlagen“, sagte Brugger. Klar wurde in der Diskussion die Einigkeit: Es gehe darum, das Potential eines so herausragenden Ereignisses zu nutzen, um die Gesellschaft für den Wert der Demokratie zu sensibilisieren - die gerade jetzt auch angegriffen werde.

Bedeutung weit übers Argental hinaus

Dass es ein städtisches Format brauche, betonte auch der als Experte hinzugezogene Konrad Neumann. Die Bedeutung beschränke sich nicht allein aufs Argental: „Beim Bauernaufstand 1525 ging es um ein gesamt süddeutsches Ereignis.“ Der Rappertsweiler Haufen bestand dabei aus Bauern aus der Grafschaft Montfort, war aber einer von mehreren.

Die Rappertsweiler zwölf Artikel enthalten dabei neben der Regelung kirchlicher Zuständigkeiten auch Forderungen nach dem Ende der Frondienste und Leibeigenschaft sowie nach der Gewaltentrennung zwischen Justiz und Herrschaft. Im Zuge der Reformation wurden viele bestehende Strukturen in Frage gestellt.