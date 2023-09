Yacht Club Langenargen plant Freundschaftsregatta

„Die Segelsaison 2023 hat uns viele schöne und abwechslungsreiche Segeltage geschenkt“, berichtet der Yacht Club Langenargen (YCL) und plant in diesem Sinne auch die 69. Auflage der YCL–Freundschaftsregatta. Dieses Jahr in neuem Format als offene Clubmeisterschaft für Mitglieder des YCL und für Mitglieder der Vereine rund um den Bodensee. Damit möchte der Verein ein Mix aus sportlichem Segeln und attraktivem Rahmenprogramm für ein breiteres Feld an sportlich interessierten Seglerinnen und Seglern rund um den See anbieten.

Zur Historie: Der YCL hatte vor über zehn Jahren die traditionelle Freundschaftsregatta zur 70–Seemeilen–Langstreckenregatta „The Race“ ausgebaut. „Für einige Segler war auch das eine attraktive Wettfahrt“, so der YCL. „Die Erfahrungen haben dann jedoch gezeigt, dass im Laufe der Zeit diese Langestreckenregatta doch nur von zu wenig Crews und ihren Booten genutzt wurde.“

Gesegelt wird ein Dreieckskurs

Ausgangspunkt und Ort des Rahmenprogramms für die neue Freundschaftsregatta ist der BMK Yachthafen Langenargen. Gesegelt wird ein Dreieckskurs im Seegebiet vor Langenargen. Die Wertung erfolgt in zwei Klassen nach Yardstick: Gruppe 1 bis Yardstickzahl 99, Gruppe 2 ab Yardstickzahl 100. Pokale erhalten die ersten drei Plätze pro Yardstickgruppe, außerdem werden Wanderpokale für die Gesamtsieger sowie die YCL–Clubmeister der Freundschaftsregatta verteilt.

Die Anmeldung für die Freundschaftsregatta kann bis zum Sonntag, 10. September, erfolgen. Postalisch beim YCL — Anschrift: Yachtclub Langenargen e.V., Argenweg 60, 88085 Langenargen. Oder über das Online–Formular auf www.manage2sail.de. Nachmeldungen sind bis zum Freitag, 15. September, bis 19 Uhr möglich.