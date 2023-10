WM der WMAC: Kampfsport Akademie Bodensee räumt ab

Mit sieben talentierten Athleten ist die Kampfsport Akademie Bodensee bei den WMAC World Martial Arts Games 2023 in Schwabmünchen angetreten, um sich mit Athleten aus aller Welt zu messen. Insgesamt nahmen sie 18 Medaillen mit nach Hause: sieben Gold-, sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen. „Wir sind begeistert von der Leistung unserer Wettkämpfer“, schwärmen Andreas Krug, Leiter der Kampfsport-Akademie Bodensee, und Martina Wilde, Kampfsportlehrerin. „Es ist schön zu sehen, dass der Unterricht sich auszahlt. Wir freuen uns, für unsere Wettkämpfer.“

An diesem sportlichen Ereignis nahmen Sportler aus 24 Nationen teil, darunter Wettkämpfer aus Neuseeland, den Philippinen, Nepal und den USA. Auf sieben Kampfflächen wurden 1780 Starts ausgetragen.

Erfolg bei den Rumble Ninjas

Für Deutschland und die Kampfsport Akademie Bodensee aus Langenargen und Lindau war der 11-jährige Imanuell Augustin aus Meckenbeuren mit dabei. Er beeindruckte bei den Rumble Ninjas bis 150 Zentimeter, wo er sich gegen 16 Teilnehmer durchsetze und den vierten Platz erreichte. Noch erfolgreicher war er im Karate Kata (MK Blue-Black) ‐ Platz drei und Bronze.

Auch die Geschwister Lena und Lisa Flaig aus Langenargen sorgten für Aufmerksamkeit. Sie starteten als Team in den Formen und schafften es, sich die Silbermedaille bei der Jugend zu sichern. Im Einzelwettbewerb gewann die 12-jährige Lena Flaig im Karate Kumite in der Gewichtsklasse FK ‐ 40 kg eine weitere Silbermedaille. Ihre 16-jährige Schwester Lisa Flaig erkämpfte sich im Karate Kumite gleich in drei Gewichtsklassen jeweils den ersten Platz, in Karate Kata (FC Blue-Black) den dritten Platz und im Pointfighting jeweils in zwei Gewichtsklassen den dritten Rang.

Bronze für Jennifer Riess in der schwierigsten Disziplin

Die 17-jährige Sara Krug aus Eriskirch begeisterte in der Kategorie „Weapon with Music“ die Kampfrichter und gewann für Deutschland eine weitere Goldmedaille. Im Karate Kumite in der Open class sicherte sie sich bei den Erwachsenen Gold. In der Gewichtsklasse bis 60 kg erkämpfte sie sich Silber.

Die schwierigste und härteste Disziplin hat sich die 18-jährige Jennifer Riess aus Langenargen mit K1 Kickboxen, einem Vollkontakt-Wettkampf, ausgesucht. Als jüngste Teilnehmerin bei den Frauen kämpfte sie sich erfolgreich Runde um Runde nach vorne und verdiente sich die Bronzemedaille.

Ihr Können im Karate Kumite setzte ebenso die 14-jährige Mia Schmitt aus Oberteuringen ein. In der Gewichtsklasse FJ ‐ 50 kg gewann sie die Goldmedaille. In ihrem zweiten Kampf wurde sie gleich eine Gewichtsklasse hochgestuft, sicherte aber trotzdem eine weitere Silbermedaille für Deutschland.

Des Weiteren kämpfte sich der 11-jährige Aulon Xhemaili aus Langenargen erfolgreich durch das große Teilnehmerfeld im Karate Kumite in der Gewichtsklasse MK ‐ 40 kg und entschied das Finale für sich. Eine Gewichtsklasse darüber, bei MK ‐ 45 kg, nahm er Silber mit nach Hause.