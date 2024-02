Endstation am Bodensee: Die Fahrt eines ICE hat am Dienstag ein vorzeitiges Ende in Langenargen gefunden. Grund dafür war ein Baum in der Oberleitung, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage mitteilt. Viele Fahrgäste mussten auf den Bus umsteigen, um zum Ziel zu kommen.

„Ein Baum in der Oberleitung bei Enzisweiler hat gestern Nachmittag von circa 15.30 Uhr an den Verkehr auf der Strecke zwischen Kressbronn und Lindau-Reutin gestört. Die Fahrt des ICE endete daher in Langenargen“, berichtet die Sprecherin. Der Schnellzug verkehrt zwischen Dortmund und Innsbruck und passiert dabei auch die Stationen Friedrichshafen und Lindau.

Ebenfalls betroffen waren laut der Deutschen Bahn am Dienstag Züge der Linien IRE 3 (Ulm Hbf - Friedrichshafen Stadt - Lindau-Reutin) sowie RB 93 (Friedrichshafen Stadt - Kressbronn - Lindau Insel). Die Züge aus Richtung Friedrichshafen Stadt endeten und begannen in Kressbronn.

„Die DB hat schnellstmöglich ein Buspendel zwischen Kressbronn und Lindau-Reutin eingerichtet“, so die Sprecherin. Gegen 18.30 Uhr sei die Strecke wieder frei gewesen.