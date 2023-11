Vortrag zum Nationalsozialismus in Langenargen

Wie konnte es geschehen, dass sich die erste deutsche Republik in kurzer Zeit von derparlamentarischen Demokratie hin zum totalitären Einparteienstaat wandelte? Ein Vortrag zu dieser Thematik am Samstag, 25. November, 15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses untersucht die wissenschaftlich identifizierbaren Kausalitäten anhand ihrer Ausprägungen in der damaligen Gemeinde Langenargen, teilt die Gemeinde mit.

Zur Sprache kommen, neben den Befindlichkeiten einer damals großteils „vaterländisch“ gesinnten Bevölkerung, zunächst der Vertrag von Versailles, dann die Hyperinflation des Jahres 1923, die Weltwirtschaftskrise von 1929 mit einhergehender Massenverelendung sowie eine Regierungsführung ohne parlamentarische Mehrheiten auf der Grundlage von Notverordnungen des Reichspräsidenten.

Von besonderem Interesse dürfte der Sachverhalt sein, wie das Staatswesen nach dem NSDAP-Wahlsieg bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 vor Ort in Langenargen umgestaltet wurde. Diese Erörterungen beinhalten die „Gleichschaltung“ des gesamten öffentlichen Lebens inklusive des Gemeinderates sowie die Selbstauflösung beziehungsweise das Verbot aller Parteien außer der NSDAP. Die Veranstaltung widmet sich dem noch rekonstruierbaren Geschehenen mit dem Referenten Andreas Fuchs, Politik- und Verwaltungswissenschaftler aus Langenargen. Eröffnet wird diese kommentierte Bildpräsentation von Langenargens stellvertretender Bürgermeisterin Christine Köhle.