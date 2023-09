Die Vielfalt und die Möglichkeit etwas Praktisches, etwas Originelles oder etwas komplett Nutzloses zu erhandeln, macht den besonderen Reiz aus: Oberdorf ist am Samstag wieder zum Flohmarktdorf geworden. Seit den Morgenstunden sind die Dorfstraßen belebt gewesen.

Die Organisatorinnen des Flohmarkts von den Sportfreunden Oberdorf, Carina Hold und Julia Thierer, waren sich sicher, der Zeitpunkt passt. Von dem besonderen Wetterglück konnten sie da freilich noch nichts ahnen. Aber motivierend war wohl der Erfolg der ersten Veranstaltung im letzten Jahr. Und dass der nächste große Flohmarkt am Sonntag im naheliegenden Tettnang stattfindet? Dazu gab es verschiedene Kommentare, wie, „den Oberdorfer Markt können die Leute zur Einstimmung nehmen“ oder „in Tettnang sind wir auch dabei, als Käufer und als Verkäufer.“

Wohnung aufgeräumt

„Wir haben die Gelegenheit genutzt, im Keller und in der Wohnung mal so richtig aufzuräumen“, sagt Familie Molz und spricht damit stellvertretend für die meisten Oberdorfer. Tatsächlich umfasst das Angebot von High–Heels bis zur Weihnachts– oder Osterdeko. Und das Ergebnis: „Wir sind super zufrieden, die Herbstdeko ist auch schon weg.“ Schon kommt eine Nachbarin und holt etwas Zurückgelegtes ab. Kurze Wege seien da auch ein Argument, ist zu erfahren. Andere Nachbarn, Familie Schmolze, sehen das genauso und bieten eine bunte Spielzeug– und Kleidervielfalt an.

Der Miteinander-Dorfflohmarkt in Oberdorf mit Überraschungen. (Foto: oej )

Über den Ort verteilt finden sich in beeindruckend großer Auswahl zahlreiche Angebote, vom Schiffsmodell über Spielzeug, Puppen und Dekogegenständen bis hin zu Kleidern aller Art. Auch Werkzeuge gehen, ein Käufer schwingt sich gar mit einer Sense aufs Rad. „Kleider gehen immer“, sagen einige Standbetreiberinnen, „ob für Kinder oder Damen.“ Manche haben ihre Auswahl sogar extra beschriftet.

Das mit den Kleidern sieht Mitorganisatorin Julia Thierer ähnlich und ist insgesamt begeistert: „Nicht nur, dass die Sachen weggehen, einige haben statt zu feilschen auch einfach gesagt, statt einem Euro gebe ich zwei.“ Unisono kommt außer dem Aufräum–Argument, dass es ganz besonders sei, mit den Nachbarn zusammen, mit der Dorfgemeinschaft den Flohmarkt zu veranstalten. Auch die Kinder sind mit verschiedenen Spielen und Spielzeugen eifrig am Verkaufen, wie Jonah, Lauri und Eliah, die mit ihren Stofftieren im Preis langsam herunter gehen.

E–Bike für 340 Euro

Und Familienvater Bernd B. hat sich ein wenig gebrauchtes Kettler E–Bike von einer alten Dame gekauft und sagt: „Das war es mir 340 Euro wert, da war nichts zu handeln“. Unterschiedlich verteilt sich der Besucherstrom, so dass die etwas am Ortsrand liegenden Stände sich noch ein wenig mehr kaufwilliges Publikum gewünscht hätten. Dabei ist es ein Mysterium wo was geht — und letztlich kann man der Veranstaltung bescheinigen: gut besucht, dabei nicht voll, viel Originelles — und alle Beteiligten haben gute Laune. Ums Dorfgemeinschaftshaus lässt der Umsatz wohl ein wenig zu wünschen übrig, allerdings nicht beim Bewirtungsangebot.

Bei Familie Ehrlinger ist das Motto Kunst, Klamotten, Krempel — und sie sind insgesamt bester Laune — und kommen im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Das gilt wohl für die meisten Oberdorfer, Verwandte und Freunde, die die Flohmarktstände betreiben. Jürgen Zerlaut gibt die Sachen gerne raus: „Damit sie weggehen — da ist der Preis nicht entscheidend.“ Das Beste sei hier jedenfalls das Zusammenwirken der Dorfgemeinschaft und viele freundliche Begegnungen. Das Konzept, dass die Oberdorfer — ohne Profis oder Standbeschicker von außerhalb — ihren eigenen Flohmarkt veranstalten, scheint wieder aufgegangen zu sein.