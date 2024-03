Traditionsgemäß ist das elfte Violinfestival junger Meister am Freitagabend im Schloss Langenargen mit einem Konzert ausgewählter junger Geigerinnen und Geiger eröffnet worden.

Der Einstieg der Fränkel-Stiftung als neuer Sponsor ermöglichte es, das Violinfestival mit öffentlichem Meisterkurs des renommierten Violinpädagogen Krzysztof Wegrzyn von der Musikhochschule Hannover weiterzuführen. Zwanzig begabte Musikerinnen und Musiker aus drei Kontinenten, Studenten, die bereits in großen Konzertsälen gastieren, vervollkommnen im Meisterkurs ihr Spiel.

Für den Eröffnungsabend wählte der Professor Schüler aus seiner Violinklasse aus. Keiner möchte beim Zuhören meinen, dass hier noch Studierende auf der Bühne stehen, so perfekt war das Violinspiel.

Ein sanftes Glühen und entfesselter Taumel

Dass heute nicht mehr wie früher die möglichst virtuose Akrobatik zählt, sondern die Persönlichkeit, die die Spielenden entfalten, machte den Abend umso bereichernder. Zudem musste bei der Programmauswahl nicht auf die Besucherzahl geschielt werden, sondern die Zuhörer erlebten auch Stücke jenseits des üblichen Repertoires, Preziosen der Violinliteratur.

Eine solche Preziose ist die Violinsonate in G-Dur des 24-jährig verstorbenen Guillaume Lekeu, welche Elena Meyer aus Emden vortrug, am Klavier begleitet von Clara Strobel. Ein Schwelgen gleichberechtigter Partner in spätromantischer Schönheit ist diese Sonate, betörender Gesang für die Seele, der auflodert und wieder verglüht. Zugleich ist da eine zupackende Dynamik, die zu einem rauschhaften Höhepunkt führt. Entsprechend begeistert war der Applaus für die Interpretinnen.

Weniger bekannt ist George Enescus Violinsonate Nummer 2 in F-Moll, Opus 6, mit der Stefan Aprodu das Publikum in den Bann zog. Starke Kontraste zwischen expressiver Leidenschaft und tiefem Empfinden prägten das Spiel. Scheues Beben, sanftes Glühen, entfesselter Taumel und eine sehnsuchtsvolle Melodie waren zu hören.

Auch bekannte Stücke sind dabei

Stimmungsvoll und dynamisch, nervös bebend und sehnsuchtsvoll war Maurice Ravels von Jazz und Blues inspirierte Violinsonate Nummer 2 in G-Dur, mit der Ilgin Top aus Izmir begeisterte.

Wie fesselnd auch ein bekanntes Stück wie Beethovens Violinsonate Nummer 6 in A-Dur sein kann, bewies Elisso Gogibedaschwili, die damit den Abend eröffnete. Wie Stefan Aprodu und Ilgin Top wurde sie am Klavier von Natsumi Ohno begleitet.

Völlige Hingabe an die Musik, behutsames Einfühlen, eine von innen kommende Schönheit waren hier zu erleben, daneben neckisch provokantes Spiel mit Mut zur Hässlichkeit, dann wieder versöhnlich und voller Lebensmut - Beethoven bei beginnender Taubheit an der Schwelle zu einem neuen Stil. Ein erfüllender Abend.