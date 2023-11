Im vergangenen Jahr ist es noch eine Zitterpartie gewesen, ob die ökumenische Vesperkirche am See nach fast dreijähriger Corona-Pause wieder stattfinden kann. Doch diesmal sind die Veranstalter zuversichtlich, dass die fünfte Vesperkirche so ablaufen wird, wie es schon zur guten Tradition geworden ist. Vom 29. Januar bis zum 3. Februar 2024 findet sie im katholischen Gemeindehaus in Langenargen statt.

„Vesperkirche wie gehabt“, sagt Diakon Walser froh gestimmt, als er zusammen mit Christine Köberle vom Ausschuss der Vesperkirche im Pfarrbüro Mariabrunn das Programm vorstellt. Wieder kooperieren alle zehn evangelischen, katholischen und neuapostolischen Kirchengemeinden in den Gemeinden Eriskirch, Langenargen und Kressbronn. Da das Projekt reihum geht, ist diesmal nach Kressbronn und Eriskirch wieder Langenargen an der Reihe.

300 Essen am Tag

Das katholische Gemeindehaus ist zwar kleiner als die Eriskircher Irishalle, dennoch sind 300 Essen am Tag vorsehen. Im Saal sei für 120 Besucher gestuhlt, in weiteren Räumen noch für rund 30. Wer nicht gerade zur Hauptessenszeit kommt, findet einen Platz. Denn Essen wird schon ab halb zwölf ausgegeben, und gewöhnlich würden die Letzten nach Kaffee und Gebäck gegen halb drei heimgehen.

Christine Köberle und Diakon Dieter Walser freuen sich auf die fünfte Vesperkirche am See in Langenargen. (Foto: Christel Voith )

Koch Jens Knobloch steht wieder für eine schmackhafte und abwechslungsreiche Küche, die er in Lindau-Reutin zubereitet und fix und fertig mitbringt. Auch die Bürgermeister Arman Aigner (Eriskirch), Daniel Enzensperger (Kressbronn) und Ole Münder (Langenargen) sind wieder bei der Essensausgabe dabei.

Frisör, Massage, ärztliche und Sozialberatung

Das Wesentliche an der Vesperkirche, die unter der Schirmherrschaft von Gerlinde Kretschmann steht, ist aber nicht das Essen, sondern das Zusammensein von Gästen jeden Alters, jeder sozialer Schicht, Religion, Nation oder Kultur und das Gespräch miteinander im Lebensraum Kirche. Zur Solidarität aller Mitbürger, zur gegenseitigen Wertschätzung gehört auch wieder ein kostenloses soziales und kulturelles Rahmenprogramm.

Alle Infos zur Vesperkirche am See Alle Angaben und aktuelle Infos finden sich im Flyer zur Vesperkirche, der im Netz zu finden ist unter www.vesperkirche-am-see.de

Angebote wie Frisör, Fußpflege, Massagen, ärztliche und Sozialberatung dürften rege angenommen werden. Für Kinderbetreuung ist gesorgt, Leser finden in der Leseecke der Buchhandlung Lesb@r Bücher zum Schmökern und zum Mitnehmen.

Kostenloser Transfer

Das Kulturangebot habe ebenfalls Höhepunkte anzubieten. Zum Auftakt singt der Gospelchor „Almost Heaven“ aus Friedrichshafen am 21. Januar in der Martinskirche ein Benefizkonzert. Zum ökumenischen Eröffnungsgottesdienst am 28. Januar kommen die „Halleluja Singers“. Weiter geht’s mit einem magischen Abend, mit Kabarett mit Musik und Film.

Ein kostenloser Transfer auf drei Routen mit Kleinbussen vom Bürgerbus Kressbronn, vom DRK, der Seniorenbegegnungsstätte Langenargen und der Stiftung Liebenau läuft mittags und zu den Abendterminen. Neue Haltestellen in Eriskirch-Mariabrunn und Kressbronn-Betznau sind hinzugekommen.

All das wäre nicht ohne finanzielle und tätige Hilfe möglich, da sich die Vesperkirche allein aus Spenden finanziert. Daher sind Sponsoren und Spender von Sach- und Geldspenden dringend nötig, ebenso zahlreiche ehrenamtliche Helfer. Gebeten wird um Rückmeldung bis Freitag, 15. Dezember.