Uta Maria Veit war ein Glücksfall für Schule und Gemeinde

Mit herzlichen Dankesworten ist Uta Maria Veit, die Rektorin der Franz–Anton–Maulbertsch–Schule (FAMS) in einer Feierstunde im Münzhof in den Ruhestand verabschiedet worden.

Seit 2015 hat sie die Langenargener Grundschule geleitet und, wie Schulamtsdirektorin Carmen Huber sagte, schnell erkannt: „Die FAMS ist ein Glücksfall für mich.“ Umgekehrt sei aber auch sie ein Glücksfall für die Schule und für die Gemeinde gewesen, wie die Grußredner übereinstimmend bestätigten. Klarheit, Aufrichtigkeit, Respekt, Relevanz, Engagement und Kompetenz habe sie stets bewiesen, sagte Huber, die auf Veits Vita zurückblickte und ihr die Urkunde des Regierungspräsidiums überreichte.

Immer wieder sei sie aus Strukturen ausgebrochen, habe neue Wege gesucht und Lösungen gefunden. Ihre stete Offenheit, ihr kreatives Potential und ihre Herzlichkeit hätten die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde als Schulträger geprägt, sagte Bürgermeister Ole Münder und ergänzte: „Sie waren immer ein Teil der Gemeinde und kein Solitär, Sie waren Rektorin und Pädagogin mit Leib und Seele.“

Die katholische Schuldekanin Birgit Rathgeb–Schmitt zeichnete Veit als Frau mit Herz und mit Visionen von Schule, die die Kinder immer mit ihrer Stärke, aber auch in ihrer Not gesehen habe. Die Zusammenarbeit mit den Kirchen sei ihr immer wichtig gewesen, sagte Rathgeb–Schmitt, ehe sie der Rektorin ihren Segen erteilte. Für das Lehrerbildungsseminar in Weingarten dankte Seminarschulrätin Monika Schellhaase für Veits Tätigkeit als Lehrbeauftragte für Schul– und Beamtenrecht wie für ihre Bereitschaft, Ausbildungsschule zu sein. Klar, lösungsorientiert, verlässlich, unkompliziert, niveauvoll und innovativ sei sie gewesen: „Uta Veit war immer bedacht, Lösungen zu finden und keine Hindernisse.“

Ihre ehemalige Schülerin und jetzige Kollegin Ulrike Oechsle, Schulleiterin der „Schule am See“, hob hervor, dass die Rektorin nicht nur bereit gewesen sei, Schüler mit körperlich–motorischen und kognitiven Einschränkungen an der FAMS aufzunehmen, sondern Inklusion im Alltag auch gelebt habe. Immer habe sie ein offenes Ohr für die Anliegen der Eltern gehabt und gezeigt, dass Bildung nicht nur im Klassenzimmer stattfinde, das bestätigten die Elternbeiratsvorsitzende Maren Ade und der Vorstand des Fördervereins Florian Sauter.

Wie wichtig der Rektorin eine Bildung über den Lernstoff hinaus war, zeigt die enge Kooperation mit der Musikschule, dank der es eigene Bläser– und Streicherklassen, eine Flöten–AG und einen Schulchor an der Schule gibt — sie alle haben die Zuhörer zwischen den Reden mit Auftritten erfreut. Ein Highlight war der frische Auftritt der Theater–AG unter Julia Schätzle mit einem köstlichen Beitrag zum „Unterrichtswahnsinn“ und dessen Spiegelung im Elternhaus. Mit einem Klezmer–Stück dankten Konrektor Michael Bucher, der durch die Feier führte, und zwei Kolleginnen als Klarinettentrio. Ein Ständchen brachten auch alle Betreuer und Betreuerinnen für den Ganztagsbetrieb.

All ihren Schülern, Kollegen, Wegbegleitern und Unterstützern dankte Uta Veit mit herzlichen Worten. „Das schafft man nicht im Alleingang“, sagte sie bescheiden und dankte für die großzügige Unterstützung und vertrauensvolle, unkomplizierte Zusammenarbeit. Ganz besonders dankte sie der Gemeinde als Schulträger: „Die sachliche Ausstattung der Schule und die personelle und sachliche Ausstattung des Ganztagsbetriebs sucht ihresgleichen.“ Wesentlich sei es, Hürden und Hindernisse als Aufgaben zu erkennen und Lösungen zu suchen, „jedem Tag eine neue Chance zu geben“.