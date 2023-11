Langenargen

Urlaub in Langenargen wird teurer: Gemeinde erhöht Kurtaxe

Langenargen / Lesedauer: 1 min

Das Strandbad in Langenargen blickt bislang auf eine gute Saison zurück. Mit der Gästekarte EBC ist der Eintritt kostenlos. (Foto: Andy Heinrich )

Der Gemeinderat hat die Anhebung der Fremdenverkehrsabgabe beschlossen. Ab 2024 ist Langenargen im Vergleich zu anderen Kommunen am See mit am teuersten.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 11:00 Von: Andy Heinrich