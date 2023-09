Der Bund will ab 2024 Fördermittel für Familienferienstätten streichen. Betroffen davon wäre auch das Familienferiendorf in Langenargen. Konkret geht es um Zuschüsse für den Bau, die Modernisierung sowie für die Sanierung, die wegfallen sollen, wie die Diözese Rottenburg in einer Mitteilung schreibt. Im Ferienhaus in Langenargen können unter anderem Familien mit kleinem Geldbeutel Urlaub machen. Es ist eine von drei Unterkünften des Familienerholungswerks der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Andreas Hase, Vorstand des Familienerholungswerks der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zeigt sich über die geplante Streichung besorgt. Er beruhigt aber auch: „Schließen werden wir nicht.“ Aber das, was im Feriendorf in Langenargen eigentlich an Investitionen ansteht, stelle nun eine größere Herausforderung dar. Die Küchengeräte müssten ausgetauscht und die Fassade saniert werden. „Wir können das schon stemmen, aber dann fehlt das Geld an anderer Stelle.“

Wollen für Familien erschwinglich bleiben

Das Feriendorf habe beispielsweise den Anspruch pädagogische Angebote zu machen. „Da wird es zumindest schwieriger, das alles fortzuführen“, sagt Hase. Hinzu kommt: „Wir wollen ja für Familien erschwinglich bleiben.“ Eine weitere Familienferienstätte am Bodensee, das Haus St. Christophorous in Nonnenhorn, wäre von der Streichung vermutlich ebenfalls betroffen. Vom Träger des Hauses war aber, trotz mehrmaliger Nachfrage, keine Stellungnahme zu erhalten.

Baden-Württemberg, wo es insgesamt zwölf Familienferienstätten gibt, nimmt laut Hase eine Sonderrolle ein. Bislang habe die Förderung vom Bund eine sogenannte Drittelförderung vorgesehen, also dass Bund, Land und Träger je ein Drittel der Kosten übernehmen.

Baden-Württemberg nahm Sonderrolle ein

Baden-Württemberg habe allerdings seit 2005 dafür keine Gelder eingeplant. Dabei spielt das Land bei der Förderung eine entscheidende Rolle. Der Bund steige erst ein, wenn das Land den Förderantrag akzeptiert hat, erklärt Christina Borchert, Geschäftsführerin Katholischer Arbeitskreis für Familienerholung. Bedeutet: Es gab zwar den Bundestopf, aber die baden-württembergischen Einrichtungen konnten in den vergangenen Jahren nicht darauf zugreifen.

Man habe stets darauf hingearbeitet und sei in engem Kontakt mit dem Familienministerium gestanden damit die Förderung wieder im baden-württembergischen Haushalt berücksichtigt wird, berichtet Hase. Und 2022, nach 17 Jahren, war es dann so weit. Aber gerade jetzt, wo der Zugriff auf die Fördermittel wieder möglich wäre, will der Bund nicht mehr mitmachen. Auch die Möglichkeit, noch schnell einen Antrag zu stellen, bestehe nicht. „Denn die Anträge gehen nur noch durch, wenn die geförderten Maßnahmen bis Ende des Jahres fertig sind“, erklärt Hase.

Petition für Erhalt der Fördermittel läuft

Nun ist das Familienerholungswerk der Diözese zwar all die Jahre ohne die Bundesgelder zurecht gekommen. Aber man habe immer auf die Wiederaufnahme in den baden-württembergischen Haushalt ‐ wie jetzt geschehen ‐ gehofft und mit nicht zwingend erforderlichen Investitionen gewartet, sagt Hase.

Eine weitere Sorge des Vorstands: Durch die Mittelstreichung werde die Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung (BAG FE) faktisch arbeitsunfähig. „Und damit würde uns ein wichtiges Sprachrohr in die Politik fehlen.“ Die Diözese unterstützt daher eine Petition der BAG FE, die fordert, die Fördergelder beizubehalten.